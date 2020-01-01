ماتا: تجربة اللعب بدون جمهور مملة وغريبة

يبدو أن تجربة اللعب بدون جمهور مملة للاعبي مانشستر

تحدث الإسباني خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن خوضه تجربة اللعب بدون جمهور أمام نادي لاسك النمساوي في الدوري الأوروبي.

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزاً عريضاً على مضيفه لاسك لينز النمساوي بخماسية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وقال في تصريحات عقب المباراة: "إن اللعب خلف الأبواب المغلقة أمر غريب ولم أعتد عليه وممل، أعتقد أننا قمنا بأمر رائع أمام فريق يضغط كثيراً".

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وأضاف: "إنه شعور غريب أن نخوض مباراة في أجواء تشبه التدريب ولكن تلك هي أوامر الخبراء والمختصين وعلينا الانصياع".

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وعن وجود فيرنانديش وإيجالو في الفريق شدد على أنهما يعطيان الفريق قوة كبيرة للظهور بذلك الأداء الرائع، تقريباً يسجلون في كل مباراة يشاركون فيها.

يذكر أن مانشستر يونايتد يلعب مباراة الإياب يوم 19 مارس الجاري في ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحُمر.