كيف ومتى يسجل ويستقبل ليفربول أهدافه في الدوري؟

تقدم ليفربول خطوة جديدة نحو تحقيق لقب البريميرليج، بإسقاط كريستال بالاس بشق الأنفس، بنتيجة 4-3 في المباراة التي جرت عصر اليوم السبت على ملعب "أنفيلد روود"، ضمن منافسات سبت الجولة الـ23 للبريميرليج، ليُعزز الريدز صدارته بوصوله للنقطة الـ60، متقدمًا على الوصيف مانشستر سيتي بثماني نقاط، قبل مباراته مع هيدرسفيلد، المُقرر لها غدًا الأحد.

وبالتعاون مع شبكة Opta .... سنستعرض معكم مجموعة من أدق الإحصائيات والأرقام المتعلقة بموسم ليفربول على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعد المفاجأة المدوية التي فجرها فريق النسور اللندنية، بهز شباك الحارس البرازيلي أليسون ثلاث مرات، كأول فريق في البريميرليج يتجرأ على أحمر الميرسيسايد، باستكشاف شباكه 3 مرات في مباراة واحدة على أرضية ملعب "أنفيلد روود".

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برباعية اليوم، رفع الفريق غلته التهديفية لـ54 هدفًا في 32 مباراة، منهم سبعة أهداف فقط جاءت برؤوس اللاعبين، و27 بالقدم اليسرى، كأكثر فرق البريميرليج تسجيلاً بالقدم اليسرى، وهذا يفضل محمد صلاح، الذي دك شباك المنافسين بمفرده 16 مرة، ليعتلي صدارة الهدافين، بفارق هدفين عن أوباميانج وهاري كين، الذي سيبتعد فترة ليست قصيرة بداعي الإصابة.

واستفاد ليفربول من هدايا المنافسين مرتين، بنسبة مئوية تصل لنحو 4% من الأهداف، بينما النسبة الأكبر تبقى لأهداف القدم اليسرى بـ50%، ثم الأهداف التي جاءت بالقدم اليمنى، وتُمثل 33%، أما أهداف الرأس فلا تزيد عن 13%.

متى يُسجل ليفربول؟

كأغلب فرق البريميرليج، لم يُسجل أصدقاء صلاح أكثر من 5 أهداف في الربع ساعة الأولى، بنسبة مئوية تصل لـ9%، لكن بداية من الدقيقة 15 لـ30، سجل الفريق 8 أهداف بنسبة 15% من، ونفس الأمر في آخر ربع ساعة من الأشواط الأولى وكذلك أول ربع ساعة في الأشواط الثاني.

لاكازيت وأوباميانج لا يتوقفان عن احتفالهما المعتاد.🕺🕺 pic.twitter.com/Vjr86Ejd8O — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 19, 2019

ويرتفع المعدل بداية من الدقيقة 60لـ75، شهدت تسجيل 11 هدفًا بنسبة 20%، ويصل للذروة في آخر ربع ساعة من المباريات، بـ11 هدفًا (26%).

كيف يستقبل ليفربول الأهداف؟

بالأهداف الثلاثة التي استقبلها الحارس اليسون اليوم، وصل إجمالي عدد الأهداف لـ13 هدفًا، منهم هدف وحيد بالرأس، ذاك الهدف الذي سجله جيمس تونكينس اليوم، وثلاثة أهداف بالقدم اليمنى، وبقية الأهداف -9 أهداف- سجلها أصحاب القدم اليسرى، آخرهم هدف ماكس مير، بتسديدة أرضية زاحفة في الوقت المحتسب بدل من الضائع اليوم.

متى يستقبل ليفربول الأهداف؟

في أول ربع ساعة من مبارياته، لم يستقبل الفريق سوى هدفًا وحيدًا، ونفس الأمر بداية من الدقيقة 15 لـ30، بنسبة مئوية تَصل لـ8%، وتزيد نسبة استقبال الأهداف في آخر ربع ساعة من الأشواط الأول، باهتزاز الشباك 3 مرات، بنسبة 23%، تمامًا كما الوضع في الربع ساعة الثانية في الشوط الثاني، تحديدًا بداية من الدقيقة 60 لـ75، استقبلت خلالها الشباك 3 أهداف.

وأول 15 دقيقة في الشوط الثاني، لا تختلف عن بداية الأشواط الأول، أيضًا اهتزت خلالها الشباك مرة واحدة، أما أكثر فترة شهدت استقبال أهداف، فهي آخر ربع ساعة من المباريات، 4 مرات، بنسبة 31%.