كم عدد أهداف أوديون إيجالو في الدوري السعودي للمحترفين؟

تألق أوديون إيجالو منذ موسمه الأول في الدوري السعودي، فكم عدد أهداف المهاجم النيجيري في الدوري السعودي وجميع البطولات؟

قدم النجم النيجيري أوديون إيجالو، سجلاً تهديفيًا رائعًا منذ انضمامه إلى الدوري السعودي في فبراير 2021، إلى الشباب ومنه إلى الهلال، قادمًا من الدوري الصيني.

تألق إيجالو مع الشباب، وفي ثاني موسم له بالدوري السعودي، نجح في الحصول على لقب هداف المسابقة، بعد تسجيله 24 هدفًا مع الشباب والهلال، كما حصل على لقب الدوري مع الموج الأزرق.

لفت إيجالو الأنظار إليه، بعد ظهوره الأول مع الشباب في أول موسم له بالمملكة، فقد خاض 13 مباراة بالدوري السعودي، نجح خلالهم في تسجيل تسعة أهداف وقدم ثلاثة تمريرات حاسمة، وواصل التألق في ثاني موسم له قبل أن ينتقل إلى الهلال في يناير 2022.

فكم عدد أهداف إيجالو في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات المحلية والقارية؟

كم عدد أهداف أوديون إيجالو في الدوري السعودي؟

سجل إيجالو في أول موسم له بقميص الشباب تسعة أهداف في 13 مباراة خاضها، وصنع ثلاثة أهداف آخرين، ليقدم أوراق اعتماده للجمهور سريعًا.

هداف الدوري السعودي للمحترفين بكل جدارة 🔝



بدأ بقميص الشباب وواصل مشواره مع الهلال ✅



نسر نيجيري حلق في شباك جميع المنافسين 🥅



إيجالو @ighalojude يقود هجوم تشكيل #جول11 لعام 2022 🤩 pic.twitter.com/JujecGdt88 — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) July 2, 2022

وفي ثاني مواسمه سجل 24 هدفًا نصفهم مع الشباب والنصف الآخر مع الهلال وصنع أربعة آخرين، وحصل على لقب هداف المسابقة، بعدما خاض 31 مباراة، مع الليوث والزعيم.

الموسم المباريات الأهداف الدوري السعودي 2020-21 13 9 الدوري السعودي 2021-22 31 24 الإجمالي 44 33

كم عدد أهداف أوديون إيجالو في كأس الملك؟

لم يكن تألق إيجالو، في الملاعب السعودية قاصرًا على مباريات الدوري فقط، بل ترك المهاجم المخضرم بصمته سريعًا في مباريات الكأس، فشهد موسمه الأول مع الشباب خوض مباراة وحيدة في الكأس نجح فيها في التسجيل وكانت في شباك ضمك.

وفي الموسم الثاني، شارك مع الهلال في ثلاث مباريات، نجح فيهم في تسجيل هدفين، أحدهما كان في شباك فريقه السابق الشباب في نصف النهائي، وسجل في مرمى النصر في ربع النهائي.

الموسم المباريات الأهداف كأس الملك 2020-21 1 1 كأس الملك 2021-22 3 2 الإجمالي 4 3

كم عدد أهداف أوديون إيجالو في دوري أبطال آسيا؟

لم يشارك إيجالو مع الشباب في دوري أبطال آسيا، وكان ظهوره الأول في البطولة الآسيوية مع الهلال، في ثاني موسم له بالمملكة، وواصل التألق ونجح في تسجيل هدفين في أربع مباريات خاضها مع الفريق.

الموسم المباريات الأهداف 2022 4 2 الإجمالي 4 2

كم عدد أهداف إيجالو مع الهلال والشباب في جميع البطولات؟

شارك إيجالو مع الشباب والهلال في 54 مباراة بكافة البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 39 هدفًا، وصنع 7 آخرين.