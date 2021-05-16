"كل شيء ممكن" .. ماشاريبوف يثير الشكوك حول عودته إلى النصر

ماشاريبوف يتحدث عن إمكانية استمراره مع شباب الأهلي

علق الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، لاعب نادي النصر السعودي، والمعار إلى صفوف نادي شباب الأهلي الإماراتي، على موقفه من العودة إلى فريقه، أو الاستمرار مع الفريق الإماراتي.

وحقق ماشاريبوف مع نادي النصر بطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي، بعد الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء الأحد.

ماشاريبوف قال خلال تصريحات لقناة "العربية": "أشعر بالسعادة بعد تحقيق البطولة الثانية مع شباب الأهلي، وسيأتي وكيل أعمالي إلى دبي يوم الإثنين من أجل الحديث مع فريقي".

اللاعب الأوزبكي تحدث حول مستقبله بشأن العودة إلى النصر السعودي، حيث قال: "لا أعرف شيئًا عن مستقبلي حاليًا، ولكن الأمور ستضح خلال يوم الإثنين أو الثلاثاء".

جلال الدين ماشاريبوف تابع: "سعيد بتجربتي مع نادي شباب الأهلي، سعيد أيضًا بتفاعل جماهير النصر السعودي معي، والأمور ستتضح خلال أيام".

واختتم جلال الدين تصريحاته بجملة تشير إلى أنه قد يبقى، حيث قال: "كل شيء ممكن، ولكن ربما أبقى مع شباب الأهلي الإماراتي".

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وكان النصر قد تعاقد مع ماشاريبوف خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكنه لم يستطع قيده في قائمته، بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية، لتتم إعارته إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي حتى نهاية الموسم الحالي.