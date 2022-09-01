قنبلة في نهاية الميركاتو؟ ممفيس ديباي صفقة تشيلسي الأخيرة!

الهولندي قد يكون آخر الصفقات الصيفية للبلوز

قد يكون الهولندي ممفيس ديباي الصفقة الكبيرة الأخيرة في موسم الانتقالات الصيفية، هناك صفقة مرجحة لانتقال الدولي الهولندي إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي قادمًا من صفوف برشلونة.

وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن المهاجم الهولندي لديه عرض كبير من تشيلسي، قد يدير مسار المفاوضات بشكل جذري.

يأتي هذا في الوقت الذي يقترب فيه تشيلسي نفسه من إبرام التعاقد مع بيير إيميريك أوباميانج من برشلونة أيضًا.

تصفية الخط الهجومي

برشلونة يتطلع إلى تصفية الزوائد التي يريدها من خط هجومه، فبعد رحيل الدنماركي مارتين برايثوايت إلى الغريم إسبانيول، واقتراب المغربي عبد الصمد الزلزولي من الإعارة إلى أوساسونا، لن يتبقى في الخيارات الهجومية حال رحيل ممفيس ديباي وبيير إيميريك أوباميانج سوى روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وعثمان ديمبيلي وفيران توريس وأنسو فاتي، حصيلة يراها المدرب الإسباني تشافي هيرنانيز كافية للغاية.

برشلونة سيتخذ قراره خلال الوقت القليل المتبقي على إغلاق الميركاتو، ممفيس سيكون آخر قرارات برشلونة بالتأكيد في موسم انتقالات كان البلوجرانا فيه نجم أوروبا الأول بميركاتو ثوري!.

برشلونة يطمح في الساعات الأخيرة من الميركاتو إلى إبرام صفقتي هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو، والاستعانة على ذلك بالتخفف من بعض الرواتب المرتفعة التي أرهقت النادي من الناحية الاقتصادية.