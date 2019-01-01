فيرتونخين: ما قدمناه أمام دورتموند لا يُنسى

تعرف على تصريحات فيرتونخين بعد الفوز بثلاثية على بروسيا دورتموند

أشاد يان فيرتونخين، لاعب توتنهام، بالمستوى الذي ظهر به الفريق أمام بروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

توتنهام انتصر بثلاثية نظيفة على ملعب "ويمبلي" ليضع قدمًا ونصف في ربع النهائي.

وقال البلجيكي في تصريحات عقب المباراة: "لقد كانوا منافسًا قويًا ولعبوا بصورة جيدة في الشوط الأول ولكن في الجزء الثاني من اللقاء سيطرنا على المباراة وسجلنا".

وتابع: "من الجيد أننا استغلينا فترة سقوط بروسبا دورتموند بتسجيل هدفين لتعقيد المهمة عليهم في الإياب".

ثالث العالم في روسيا عبّر عن سعادته بتسجيل أول أهدافه في الموسم الجاري رغم أنّه اضطر للانتظار لمعرفة موقف التقنية قبل الاحتفال بالهدف.

أرقام - تصريحات - إحصائيات - تحليل

كل ما تود أن تعرفه بعد مباريات دوري أبطال أوروبا 🏆



⚡️ “الليلة الثانية من دوري الأبطال.. بطولة الريال المُحببة، وتوتنهام ينتصر”https://t.co/ZHQ25dtD6r — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

وأردف: "سجلت هدفًا ولعبت مباراة جيدة والأهم حققنا الفوز في ويمبلي. لقد كانت ليلة لا تُنسي".

من جانبه، علق سون مين على مستوى اللاعب بقوله: "يان فيرتونخين لاعب قادر على إضافة المزيد ويمكنه شغل أي مركز، لقد سجل وصنع الهداف الذي أحرزته بعد عرضية مثالية".

واختتم: "لم نتأهل بعد ولدينا مباراة هامة في الإياب ويمكن أن يتواجد فيها ديلي آلي أو هاري كين، سوف نقاتل للصعود إلى ربع النهائي".

توتنهام لم يصل إلى ربع النهائي في التشامبيونزليج منذ موسم 2010-2011 وخرج وقتها على يد ريال مدريد.