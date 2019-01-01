فودين يشيد بمداورة جوارديولا في خطط مانشستر سيتي

الشاب سجل هدفين اليوم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد اللاعب الشاب، فيل فودين، بانتصار مانشستر سيتي على حساب نيوبورت في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونجح السيتيزين في الفوز برباعية مقابل هدف، خارج القواعد، كان من نصيب الجناح الشاب منها هدفين.

وقال فودين عقب نهاية اللقاء: "كان علينا إظهار الاحترافية، والاحتفاظ بالكرة والتحرك، ووصلنا في النهاية، لقد سجلنا مباشرة بعدما سجلوا هدفهم، لقد كانت أسوأ الأجواء التي لعبت بها".

وتابع عن الفريق ومشاركته: "التشكيل كبير والجميع يريد إظهار ما لديه من أجل البداية للمدرب، أنه يداور بين الجميع ويعيطهم الفرصة".

المتأهلون للدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي حتى الآن هم 🔽



🐃 واتفورد

🕊️ برايتون

🦁 ميلوال

🔵 مانشستر سيتي pic.twitter.com/fqQTgLAGJm — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 16, 2019

وسجل ليروي ساني وكذلك رياض محرز هدفان للسيتي لتأمين تأهل الفريق للدور ربع النهائي من المسابقة.

وسجل فودين 3 أهداف الموسم الحالي وصنع 2 في 19 مباراة خاضها بقميص السيتيزين.