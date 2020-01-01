"فرانس فوتبول" عن مصطفى محمد: يستطيع اللعب في أوروبا

مصطفى محمد من المواهب الصاعدة في الكرة المصرية

سلطت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الخميس، على بعض المواهب الصاعدة في القارة الإفريقية في عالم كرة القدم.

وتعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا الماضية، التي أقيمت في مصر، كانت كنزًا من المواهب الصاعدة في كرة القدم الإفريقية.

وجاء ضمن المواهب الصاعدة التي سلط عليها تقرير "فرانس فوتبول" الضوء، مصطفى محمد مهاجم الزمالك ومنتخب مصر.

المزيد من الفرق

وضم التقرير 3 مواهب صاعدة في الهجوم، وهم مصطفى محمد وكريم لعريبي لاعب الجزائر وجاكسون موليكا من مازيمبي الكونغولي.

وقال التقرير عن مصطفى محمد أن اللاعب يسير على خطى الثنائي أحمد حسام ميدو وعمرو زكي لاعبا الزمالك السابقين، ويستطيع التواجد في الأندية الأوروبية.

وأشار أيضًا إلى انضمام اللاعب إلى بعض مباريات منتخب مصر الأول تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق ودخول حسابات حسام البدري المدرب الحالي.