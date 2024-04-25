"فار خدع الحكم!" .. الكشف عن كارثة دمرت الأهلي أمام الرياض

الأهلي تعرض لـ"ظلم غريب" أمام الرياض..

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كشف المستشار التحكيمي سمير عثمان، عن "كارثة"؛ ساهمت في خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، أمام مستضيفه الرياض.

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الأهلي خسر بهدف مقابل اثنين، أمام مستضيفه نادي الرياض، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

عثمان أكد في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، على صحة جميع قرارات سامي الجريس، حكم مباراة الأهلي والرياض؛ باستثناء قرار واحد مؤثر للغاية.

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وأشار المستشار التحكيمي، إلى أن الجريس اتخذ قرارات صحيحة؛ بعدم احتساب "ركلتي جزاء" للأهلي والرياض، في الدقيقتين 29 و95، بالإضافة إلى أنه كان موفقًا بتأييد هدف فريق العاصمة، في الدقيقة 85.

أما عن الخطأ الوحيد، فكان في الدقيقة 37؛ عندما احتسب "ركلة جزاء" ضد النادي الأهلي، بعد عرقلة المدافع التركي ميريح ديميرال، للاعب الرياض.

وعن ذلك يقول عثمان: "الجريس اتخذ قرارًا صحيحًا في البداية، بعدم احتساب (ركلة الجزاء).. لكن؛ حكم تقنية الفار، هو من خدعه، عندما حاول إقناعه بوجود خطأ ضد ديميرال".

وأوضح سمير عثمان، أن ديميرال لعب الكرة أولًا، ثم عرقل لاعب الرياض، لأن قدمه ظلت في مكانها ولا يستطيع التحكم بها؛ ووفقًا للقوانين، فإنه لا يُمكن احتساب أي خطأ، في مثل هذه اللقطات.

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