غموض حول وفاة لاعب إنجليزي في أحد الشوارع

اللاعب لم يصمد أمام الاعتداء الذي تعرض له

توفي جوردان سينوت لاعب فريق ماتلوك تاون أحد أندية دوري الهواة الإنجليزي بعد الاعتداء عليه بالضرب فجر يوم السبت في أحد الشوارع.

اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً سبق له تمثيل فريق هدرسفيلد تاون حتى عام 2015، قبل أن يتنقل بين عدد من الأندية في الدرجات الأقل في إنجلترا.

وحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فأن اللاعب عثر عليه فاقداً للوعي في منطقة ماركب بليس بمدينة ريتفورد في الساعات الأولى من يوم السبت، مع وجود كسر في جمجمة اللاعب وهو ما أدى للوفاة بعد ذلك.

وتابعت: "تم القبض على رجل يبلغ من العمر 27 عاماً على خلفية تلك الواقعة بعد الاشتباه فيه وهو يخضع الآن للتحقيق من قبل قوات الشرطة".

وقال النادي عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "كانت عائلته وأصدقاءه معه بجوار سريره، ونرسل إليهم تعازينا المخصلة لهم جميعا".

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وانضم سينوت إلى ماتلوك تاون في صفقة وصفها النادي أنها استثنائية كونه لاعب نموذج وموهبة كبيرة، وسيكون له مستقبل كبير في تمثيل الفريق الذي يعتبر واحد من أهم فرق

ونعى ماتلوك تاون لاعبه في بيان رسمي حي ث قال: "لم تكن مجرد لاعب كرة قدم ، لقد كنت صديقًا لنا وأخ لنا، لقد منحتنا ذكريات رائعة وسجلت أول ثلاثية في مسيرتك في المباراة النهائية للنادي، استريح الآن جوردان، نحن نحبك ونفتقدك ولن ننساك".

اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً لعب في مسيرته 90 مباراة سجل 11 هدفاً وصنع 11 في 704 دقيقة تواجد فيها بأرض الملعب.