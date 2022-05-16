غضب وكسر في الكاحل .. مدافع قادش ينشر صور قدمه بعد تدخل هازارد

نشر كارلوس أكابو مدافع نادي قادش صورة صادمة لقدمه بعد تدخل البلجيكي إيدين هازارد جناح ريال مدريد عليه خلال مباراة الفريقين في الجولة 37 من الدوري الإسباني.

هازارد عاد للمشاركة مع ريال مدريد بعد قرابة ثلاثة أشهر من آخر ظهور له بقميص النادي الملكي، بعد أن دخل إلى ملعب "رامون دي كارانزا" في الدقيقة 64 بدلًا من البرازيلي رودريجو.

ماذا حدث؟

اضطر كارلوس أكابو إلى الخروج من مباراة ريال مدريد في الدقيقة 75، حيث لم يتمكن مدافع قادش من إنهاء المباراة بسبب تدخل قوي للغاية من هازارد في كرة مشتركة.

وقرر حكم المباراة ماتيو لاهوز إشهار البطاقة الصفراء في وجه هازارد، وهو القرار الذي شكك فيه أكابو لاحقًا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

ونشر أكابو عدة رسائل عبر حسابه بعد المباراة، أظهر في إحداها الجرح الذي تسبب فيه تدخل هازارد على كاحله، حيث اعتبر مدافع قادش أن تدخل البلجيكي كان يستحق عقوبة أكبر.

كما نشر لاعب غينيا الاستوائية صورة للأشعة التي أجراها على قدمه وكتب معلقًا عليها: "شكرًا للأشخاص الذين اهتموا، تم كسر العظمتين الثانية والثالثة في مشط القدم، حان الوقت الآن للتعافي".

ما هو رد فعل قادش؟

سيرجيو جونزاليس مدرب قادش عبر عن غضبه من تدخل هازارد على لاعبه، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

وقال مدرب قادش: "تعرض لإصابة قوية، التدخل كان قبيحًا، ولا أعرف ما إذا كان يستحق البطاقة الحمراء".

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