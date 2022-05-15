رد برشلونة لم يتأخر .. لابورتا يعلق على تصريح والد ميسي!

لم يتأخر نادي برشلونة الإسباني في الرد على تصريحات خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة النادي الكتالوني، ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي حاليًا.

رد برشلونة جاء عبر جوان لابورتا رئيس النادي، الذي علق بشكل مقتضب للغاية على تصريحات والد ميسي.

والد ميسي وصل إلى مطار برشلونة صباح الأحد، وأثناء سؤاله عن إمكانية عودة ليونيل من جديد إلى "كامب نو" قال: "أتمنى ذلك، يومًا ما".

لابورتا رد عبر برنامج "Deportes Cuatro" الإسباني عندما سُئل عما إذا كان يرغب في عودة ميسي إلى برشلونة قائلًا: "نعم بالطبع".

ميسي رحل عن برشلونة في صيف 2021، بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني، وعدم التوصل إلى اتفاق بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

ويمتد عقد ميسي مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2023، مع إمكانية التجديد لمدة عام إضافي، وفي الوقت الحالي تبدو أمور الأرجنتيني جيدة في "حديقة الأمراء".

لكن المؤكد أن كلمات خورخي ميسي وجوان لابورتا فتحت الباب من جديد حول إمكانية ارتداء الأرجنتيني مرة أخرى لقميص "البلوجرانا"، ومن يدري ربما يحدث ذلك في 2023.

اقرأ أيضًا ..

احذر منافسك يا كورتوا وعودة هازارد الشجاع.. ريال مدريد يستفيد من "ودية" قادش!

لا للانسحاب ونعم للمحكمة .. 8 قرارات من الأهلي بشأن نهائي دوري الأبطال

مركز التحكيم الرياضي يصدم الهلال في قضية كنو!