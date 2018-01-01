"عجرفة" مورينيو أبعدته عن تدريب بايرن ميونيخ!

قبل 10 سنوات كان مورينيو على أعتاب بايرن ميونيخ أيضاً وليس برشلونة فقط..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشف الألماني رافايل هونيجشتاين صحفي بي بي سي أن جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد كان مرشحاً قوياً لتدريب بايرن ميونيخ قبل 10 سنوات.

جاء ذلك عام 2008 على وجه التحديد، حين كان مورينيو قد أنهى ولايته الأولى مع تشيلسي وتلقى العديد من العروض أشهرها برشلونة. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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في النهاية استقر الأخير على بيب جوارديولا، بينما أعلن البافاري تعيين يورجن كلينسمان خلفاً لأوتمار هيتسفيلد.

وجاء القرار بعدم تعيين مورينيو، بسبب "عدم رغبة النادي الألماني في مدرب متعجرف للغاية" بحسب هونيجشتاين، حيث أراد النادي تعيين مدرب يمكنه العمل مع الهيكل الموجود بالفعل.

أيضاً لم يعُد الرجل الذي أقيل من مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء الماضي مطلوباً في بايرن بالوقت الحالي، حيث أوضح الصحفي أن إدارة النادي على قناعة بعدم قدرته على منح ما يكفي للبافاري.

يذكر أن مورينيو قد درب بورتو البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني أيضاً، محققاً لقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع الأول عام 2004 والثالث عام 2010.