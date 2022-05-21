صدمة لصلاح.. دي بروينه لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي

إنجاز فردي جديد حققه البلجيكي كيفن دي بروينه بعد حصوله على جائزة لاعب الشهر في فريقه مانشستر سيتي، ها هو ذا يحصد جائزة أكبر وأكثر قيمة.

فقد حصل لاعب الوسط البلجيكي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2021-2022 المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي.

وتفوق دي بروينه في طريق حصوله على الجائزة أمام كل من محمد صلاح وبوكايو ساكا وترينت ألكسندر أرنولد وجارود بوين وجواو كانسيلو وسون هيونج مين وجيمس وارد براوس.

ماذا قدم دي بروينه مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022؟

حصيلة دي بروينه الرقمية هذا الموسم في الدوري الإنجليزي قبل أسبوع واحد من نهايته تشير إلى تسجيله 15 هدفًا وصناعة 7 أهداف خلال 29 مباراة حمل فيها ألوان السيتيزينس بالدوري الإنجليزي.

دي بروينه حقق جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي المقدمة من رابطة البريمييرليج للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن أحرزها من قبل في موسم 2019-2020.

وبات مانشستر سيتي قد قاب قوسين أو أدنى من إحراز لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في آخر 5 مواسم، والثامنة في تاريخه.

وكان السيتي على أعتاب موسم تاريخي لو كان قد نجح في الحفاظ على تقدمه على ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن انقلبت النتيجة ليقصى رجال جوارديولا من دوري أبطال أوروبا ويتفرغوا للتركيز على تحقيق لقب الدوري الإنجليزي.

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