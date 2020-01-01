سولشاير يختار سداسي الأحلام.. استبعاد شمايكل وبيكهام وحضور رونالدو

أفضل 6 لاعبين في تاريخ مانشستر يونايتد

اختار أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيله المثالي المكون من ستة لاعبين تواجدوا في مسرح الأحلام.

سولشاير لعب مع مانشستر يونايتد مطلع القرن الحالي وساهم في فوز الشياطين الحمر ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 1999 بسيناريو خيالي.

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واضطر النرويجي لاستبعاد الكثير من اللاعبين المميزين الذين شاركهم غرفة الملابس وأبرزهم ديفيد بيكهام وجاري نيفيل وفيل نيفيل ونيكي بات.

واختار سولشاير في مركز حراسة المرمى، إدوين فان دير سار والذي ساهم في قيادة مانشستر يونايتد للفوز بالأبطال في 2008 مفضلّا إياه على بيتر شمايكل.

وفي الدفاع، اختار ياب ستام أمامه روي كين ثم في الوسط بول سكولز وريان جيجز وفي الهجوم يتواجد كريستيانو رونالدو بجانب سولشاير نفسه.

صاحب الـ47 عامًا رغب في وضع تيدي شيرنجهام ورود فان نيستلروي وأندي كول في تشكيله، ولكنّه ملتزم بقاعدة اختيار 6 لاعبين فقط، لذلك ضمهم على مقعد البدلاء.

سولشاير كان البديل المثالي في تشكيل السير أليكس فيرجسون والقادر باستمرار على قلب النتيجة فور نزوله.