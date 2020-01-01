رونالدو وافق على الانتقال لفالنسيا في 2006

صفقة كادت أن تغير تاريخ كرة القدم

كشف أميديو كاربوني المدير الرياضي السابق لنادي فالنسيا الإسباني، عن اقتراب الخفافيش من التعاقد مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في عام 2006 .

رونالدو كان يلعب وقتها بمانشستر يونايتد، ويقدم مستويات مبهرة مع الفريق الإنجليزي، تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، قبل الانضمام بعدها بسنوات قليلة إلى ريال مدريد.

كاربوني الذي سبق وأن لعب لفالنسيا، وعمل بمنصب المدير الرياضي للنادي، كشف عن مفاجأة كبيرة، كان يمكنها تغيير مسار نجم يوفنتوس الحالي.

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وقال المدافع الإيطالي السابق:"وصلت في الوقت المناسب لفالنسيا، وعشنا فترة من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والرياضي، لذلك أردنا التعاقد مع أحد النجوم الكبار".

وأضاف:"وجدنا الموارد المالية اللازمة، وقمنا بالعديد من الترتيبات مع الشركات الراعية لكريستيانو رونالدو، واقتربنا بشدة من حسم الصفقة".

وتابع:"رونالدو كان يحصل على حوالي 10 مليون يورو سنوياً، قيمة مالية كبيرة بالنسبة لفالنسيا، ومع ذلك وصلنا لمراحل متقدمة من المحادثات مع وكيل أعماله جورج مينديش، قبل أن تفشل المفاوضات في النهاية".

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يذكر أن صاحب الـ35 سنة انتقل إلى ريال مدريد في 2009 بـ94 مليون يورو، ليصبح من أساطير النادي الإسباني، قبل الانضمام ليوفنتوس في 2018.