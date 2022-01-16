ريال مدريد يفسح المجال لبرشلونة.. قرار بالخروج من سباق ضم هالاند!

قرر ريال مدريد عدم الدخول في صفقة التعاقد مع إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند بالصيف المقبل، والاكتفاء بصفقة كيليان مبابي مجانًا.

جاء هذا حسبما أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت على أن ريال مدريد لا ينوي الدخول في المزاد الضخم للظفر بخدمات هالاند.

وكما هو معروف، فإن عقد هالاند مع دورتموند يسمح له بالرحيل في الصيف المقبل نظير 75 مليون يورو فقط، لكن راتب اللاعب وعمولة وكيله ووالده ضخمة للغاية.

هذا ما جعل إدارة فلورنتينو بيريز تقرر غض الطرف عن التعاقد مع صاحب الـ20 عامًا، والتركيز فقط على جلب كيليان مبابي إلى سانتياجو برنابيو.

الهدف الأول حاليًا بالنسبة لإدارة بيريز هي إقامة ثلاثية كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور ومبابي الموسم المقبل، وهالاند ليس ضمن الخطط.

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على الصعيد العملي، لم تقم إدارة الريال بأي خطوات للتعاقد مع هالاند، كما أن العلاقة "العادية" بين وكيله مينو رايولا وبيريز، تجعل الصفقة صعبة المنال.

على النقيض، تظهر العلاقة أكثر من رائعة بين رايولا وجوان لابورتا، مما يُزيد من احتمالية وصول نجم دورتموند إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وفي ختام تقريرها، أكدت موندو على أن هالاند لن يرتدي أبدًا قميص ريال مدريد بالفترة المقبلة.

الآن تتقلص الخيارات أمام هالاند، فإما برشلونة بإسبانيا أو أحد أندية الدوري الإنجليزي، وبالتحديد أحد الثنائي مانشستر سيتي أو تشيلسي.

كما قد يكون باريس سان جيرمان مهتمًا بالتعاقد معه حال تأكد وصول مبابي إلى ريال مدريد.