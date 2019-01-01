ريال مدريد يسعى لحرمان مانشستر يونايتد من فيرنانديز

النادي الملكي يسعى لدعم خط وسط الفريق

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع برونو فيرنانديز، لاعب سبورتنج لشبونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع فيرنانديز ليكون خليفة بول بوجبا الذي يرغب في الرحيل إلى صفوف الملكي.

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أنّ ريال مدريد تواصل مع خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب لمحاولة التعاقد معه وسوف يقدم عقدًا رسميًا لفريق لشبونة.

وأوضحت أنّ الشياطين الحمر يحاولون تعقيد مهمة ريال مدريد في ضم بوجبا ولذلك اتجه البلانكوس لخطف برونو.

وبجانب مانشستر يونايتد، فإن توتنهام قدّم عرضًا وصل إلى 60 مليون يورو لضم صاحب الـ 24 عامًا وهو ما قد يوافق عليه لشبونة.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد بات قريبًا من حسم صفقة دوني فان دي بيك من أياكس الهولندي.