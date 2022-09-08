وفاة الملكة إليزابيث الثانية: هل سيتم تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي؟

ملكة بريطانيا توفيت بعد 70 عامًا من تنصيبها على العرش

توفيت مساء اليوم الخميس، الملكة إليزابيث الثانية؛ ملكة بريطانيا، بعدما استمرت فترة حكمها 70 عامًا.

خلال الـ70 عامًا للملكة الراحلة، عاشت كرة القدم البريطانية مجموعة من الأحداث التاريخية، التي لا تنسى.

على سبيل المثال لا الحصر، عاشت الملكة إليزابيث الثانية تتويج منتخب إنجلترا بطلًا لكأس العالم 1966 للمرة الأولى الوحيدة في تاريخها، وصولًا لتتويج منتخب السيدات أبطالًا لأوروبا في صيف 2022.

في السطور التالية نستعرض سويًا كيف تفاعلت الأندية مع وفاتها؟ وكيف ستؤثر على الفترة الكروية المقبلة؟

كيف تفاعلت الكرة البريطانية مع وفاة الملكة إليزابيث الثانية؟

جميع الأندية البريطانية تقريبًا قامت بنشر نعي للمملكة الراحلة، فور إعلان قصر باكنجهام وفاتها مساء اليوم.

نادي نيوكاسل يونايتد أيضًا قرر عدم التفاعل مع مباراة فريق السيدات أمام ميدلزبره، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعدم نشر أي تغريدة عن اللقاء.

ومن المقرر أن تشهد المباريات خلال الفترة المقبلة تكريمًا لملكة بريطانيا الراحلة، قبل المباريات وأثنائها وبعدها.

جدير بالذكر أنه عندما توفي الأمير فيليب عام 2021، قام لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز جميعًا بارتداء شارات سوداء، مع الوقوف دقيقتين حداد قبل كل مباراة.

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هل سيتم إلغاء جميع المباريات في المملكة المتحدة؟

مباريات الفرق المشاركة في الدوري الأوروبي، التي تُلعب اليوم، تُقام بشكل طبيعي، إذ خاض آرسنال مواجهته أمام زيورخ السويسري، ويخوض حاليًا مانشستر يونايتد مباراته أمام ريال سوسيداد الإسباني.

لكن مواجهة الغد الجمعة، بين بيرنلي ونوريتش سيتي، في الجولة التاسعة من دوري البطولة الإنجليزية، أُعلن بشكل رسمي أنه تم تأجيلها.

أما بقية المباريات الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز سيتم الإعلان عن مصيرها صباح الغد.

ورغم أنه لم يتم إلغاء مباريات كرة القدم في العطلة الأسبوعية بعد وفاة الملك جورج السادس، والاكتفاء بإلغاء مباريات الرجبي والهوكي، إلا أن من غير المتوقع أن تقام أي مباراة نهاية هذا الأسبوع، حدادًا على الملكة إليزابيث.

هل سيتأثر دوري الأبطال والمباريات الدولية بوفاة الملكة إليزابيث الثانية؟

ليس هناك معلومات مؤكدة بعد عن مدى تأثر كرة القدم خارج المملكة المتحدة بوفاة الملكة، لكن كثير من الأندية غير الإنجليزية قامت بنعيها.

من سيخلف الملكة إليزابيث الثانية؟

نجلها تشارلز سيعتلي العرش خلفًا للملكة الراحلة، وقد أصدر بيانًا رسميًا، جاء به: "حزن شديد أصاب العائلة لوفاة والدتي الحبيبة، صاحبة الجلالة، نحزن بشدة لوفاة ملكة عزيزة وأم محبوبة للغاية، أعلم أن رحيلها بث الحزن الشديد في جميع أنحاء البلاد والعالم بأكلمه، لكننا نشعر بالراحة لما أظهره العالم على نطاق واسع من احترام وحب كبير للملكة".

ومن المقرر أن يتم تغيير كلمات النشيد الوطني للمملكة المتحدة خلال الفترة المقبلة (الرب يحفظ الملكة)، بعد تنصيب الأمير تشارلز.

ما هو موعد جنازة الملكة إليزابيث الثانية؟

لم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل الجنازة.