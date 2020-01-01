رسالة من جماهير الزمالك للاعبين: "المجد يصنعه الرجال كنتم للقارة أبطال"

الزمالك وجهًا لوجه أمام الأهلي في السوبر المصري

وجهت جماهير الزمالك رسالة لفريقها في ملعب محمد بن زايد، اليوم الخميس، في لقاء السوبر المصري أمام الأهلي الذي سينطلق بعد قليل في العاصمة الإماراتية بأبو ظبي.

الزمالك حقق الجمعة الماضية لقب السوبر الإفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب الترجي التونسي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويحاول الأبيض إسعاد جماهيره ببطولة ثانية في أقل من أسبوع، بتحقيق السوبر المصري التي ستنطلق في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وعلقت جماهير الزمالك لافته في مدرجات محمد بن زايد، يؤازرون بها اللاعبين من أجل البطولة، حيث حملت اللافتة: "المجد يصنعه الرجال، كنتم للقارة أبطال".

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وكشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن تشكيل فريقه والذي احتفظ بنفس العناصر من لقاء الترجي التونسي في السوبر الإفريقي الذي توج به الجمعة الماضية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود حمدي الونش - محمود علاء – حازم إمام

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما

الهجوم: أشرف بن شرقي – مصطفى محمد – أحمد سيد زيزو