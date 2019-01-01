خاص - محمد عبدالباسط: السوبر سيكون دافعًا قويًا لنا في الموسم الجديد

الشارقة يتوج بكأس السوبر الإماراتي على حساب أهلي دبي

حاوره - صبري جابر | كتب - عبده الليثي

تحدث محمد عبدالباسط، لاعب الشارقة عن تتويج فريقه بكأس السوبر الإماراتي على حساب شباب الأهلي دبي، بعد الوصول لركلات الترجيح.

حقق الشارقة بطولة السوبر الإماراتي كأول ألقاب الموسم الجديد، حيث كان الفريق قد حصل على لقب دوري الخليج العربي في الموسم المنصرم.

وقال عبدالباسط في تصريحات خاصة لـ"جول": "الحمد لله هذه هي البطولة الثالثة من السوبر الإماراتي في مسيرتي، أشكر الجماهير على المساندة الكبيرة أمام الأهلي".

وأضاف: " نشكر الجميع على ما قدموه لنا من إدارة والجهاز الفني، وافتتاح الموسم ببطولة سيعطي لنا دفعة قوية في المباريات المقبلة".

وتابع عبدالباسط: "على المستوى الشخصي أرغب في تقديم شيئًا كبيرًا لنادي الشارقة، على قدر ثقة الجماهير والجهاز الفني بي".

إقرأ أيضًا - رغم النقص العددي لـ60 دقيقة - الشارقة بطلًا للسوبر الإماراتي

وأردف لاعب الشارقة: "جميع اللاعبين قدموا مباريات رائعة أمام الأهلي، ولكن من أصعب الأوقات في اللقاء هي عقب حالة الطرد، وأيضًا أخر 15 دقيقة مع ضغط المنافس".

ويسعى نادي الشارقة خلال الموسم الجديد الحفاظ على لقب دوري الخليج العربي للموسم الثاني على التوالي، وتقديم موسمًا جيدًا في البطولة الآسيوية.