جيسوس: إهدار ركلة الجزاء في مباراة بيرو جعلني غاضبًا

تعرف على تصريحات جابريل جيسوس حول الفوز على باراجواي

أكد جابريال جيسوس، مهاجم منتخب البرازيل، أنّ إهدار ركلة الجزاء في مباراة بيرو جعلته غاضبًا قبل تسديد الركلة الحاسمة ضد باراجواي.

جيسوس سجل ركلة الجزاء التي أهلت البرازيل أمام باراجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا.

وقال جيسوس في تصريحات صحفية: "حينما جاء مساعد المدرب تيتي إليّ كنت أتوقع أنّه سيوبخني لكنّه طلب مني التحلي بالهدوء".

وتابع: "كنت غاضبًا من نفسي بعد إهدار ركلة الجزاء في مباراة بيرو ولذلك أخذت وقتي الكافي وتعامل بهدوء قبل أن أسدد في الزاوية الأخرى".

واختتم: "الأمر كان صعبًا بالنسبة لي ولذلك حاولت بكل الطرق أن أصحح خطأ المباراة الماضية وسعيد لأنني ساهمت في التسجيل".

جدير بالذكر أنّ البرازيل في انتظار المنتصر في مباراة فنزويلا والأرجنتين بنصف النهائي.