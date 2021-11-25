جوميس يكشف عن موقفه النهائي من الاستمرار مع الهلال

كشف النجم الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال، عن موقفه من الاستمرار مع الزعيم، وذلك مع اقتراب نهاية عقده مع الفريق الأزرق.

وينتهي عقد جوميس مع الهلال بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، دون العودة لإدارة الزعيم.

جوميس أكد خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" المذاع على قناة "إم بي سي أكشن" على أن مباراة نهائي دوري أبطال آسيا، قد تكون الأخيرة له مع الهلال بالبطولة القارية.

اللاعب الفرنسي قال: "أتذكر جيدًا عندما وعدت الجماهير ببطولة دوري أبطال آسيا، وحصلت على دعم كبير من الجماهير، لأننا في أفضل نادي وأفضل فريق".

بافيتمبي جوميس تابع: "الآن فزنا بالبطولة الآسيوية وسنحتفل مع الجماهير، البطولة لم تكن سهلة، علينا الاستمرار في العمل والقتال من أجل لقب الدوري والسوبر المحلي وأيضًا كأس العالم للأندية".

واختتم مهاجم الهلال تصريحاته قائلًا: "أعتقد أنها المباراة الأخيرة لي مع الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا، ولذلك كان من المهم تحقيق اللقب، أشكر الجماهير وأقول لهم مبروك".

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وحقق الهلال لقب دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي مساء يوم الثلاثاء الماضي، في العاصمة السعودية الرياض.