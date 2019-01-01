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الدوري الإنجليزي الممتاز

جوارديولا: مواجهة ليفربول بمثابة نهائي وفان دايك يستحق ثمنه

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قمة منتظرة مساء الخميس تحدد مصير البريميرليج

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن المنافسة مع خصمه ومنافسه على لقب بطولة الدوري ليفربول، وأكد على أهمية المباراة المرتقبة بين الفريقين مساء الخميس.

ويستضيف سيتي ليفربول على ملعب الاتحاد ضمن الجولة 21 من البريميرليج، ويفصل الفريقين سبع نقاط لمصلحة الريدز بالقمة.

وقال جوارديولا للمراسلين: "نعرف مدى أهمية اللقاء، هي أشبه بالنهائي لنا، ولكن الأمر يختلف بالنسبة لهم".

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وواصل: "إذا لم نفز، وخصيصاً إذا خسرنا، سيصبح الفارق 10 نقاط وفارق الأهداف 11، وإذا أكملوا هكذا سيكون صعباً الأمر".

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وكال جوارديولا المديح لمدافع ليفربول فيرجيل فان دايك: "عندما يكلفك لاعب هذا المبلغ وينجح يكون الأمر يستحق".

وأضاف: "والعكس، يصبح مكلفاً إذا لم يقدم المنتظر منه، إذا كان يلعب كل ثلاثة أيام بنفس المستوى ودون الإصابات، إذا يستحق ما دُفع فيه".

يُذكر أن مانشستر سيتي هو الآخر كان حاول ضم فان دايك العام الماضي ولكن تراجع بسبب المبلغ الكبير الذي طلبه ساوثامبتون لبيعه.

وانتقل فان دايك في النهاية إلى ليفربول مقابل ما يقارب 80 مليون يورو في يناير الماضي.

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