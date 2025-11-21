جدول مباريات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، حيث نتابع مواجهات ضمن الدوري الإسباني والألماني والإنجليزي والفرنسي والإيطالي، وتستمر مباريات الجولة التاسعة في دوري روشن.

في الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع مباراة تجمع بين بيرنلي وتشيلسي، ويستضيف ليفربول، نظيره نوتينجهام، بالإضافة إلى مواجهة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي ونيوكاسل، وفي إسبانيا يعود برشلونة، إلى ملعبه كامب نو ويستضيف أتلتيك بيلباو.

وفي دوري روشن السعودي، سيلعب الاتفاق مع الفيحاء، والهلال يستضيف الفتح.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي ودوري أبطال إفريقيا عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

ويمكن مشاهدة الدوري الإيطالي عبر منصة "شاشا".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 "22-11-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ضمك - النجمة 16:40 السعودية، 17:40 الإمارات ثمانية 3 سعد يحيى الاتفاق - الاتفاق 17:25 السعودية، 18:25 الإمارات ثمانية 2 راشد الدوسري الهلال - الفتح 17:40 السعودية، 18:40 الإمارات ثمانية 1 فارس عوض

الدوري الإنجليزي - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بيرنلي - تشيلسي 15:30 السعودية، 16:30 الإمارات beIN SPORTS 1 HD علي محمد علي ليفربول - نوتينجهام فورست 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 2 HD أحمد البلوشي فولهام - سندرلاند 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD أحمد عبده برايتون - برينتفورد 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 4 HD مصطفى ناظم وولفرهامبتون - كريستال بالاس 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 8 HD محمد المبروكي بورنموث - وست هام 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 9 HD عبدالله الغامدي نيوكاسل - مانشستر سيتي 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 1 HD علي سعيد الكعبي

الدوري الإسباني - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ألافيس - سيلتا فيجو 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 6 HD محمد السعدي برشلونة - أتلتيك بيلباو 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 1 HD حسن العيدروس أوساسونا - ريال سوسيداد 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 2 HD نوفل باشي فياريال - مايوركا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 2 HD منتصر الأزهري

الدوري الإيطالي - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة كالياري - جنوى 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات STARZPLAY STC أودينيزي - بولونيا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات STARZPLAY STC فيورنتينا - يوفنتوس 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات STARZPLAY STC نابولي - أتالانتا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات STARZPLAY STC

الدوري الألماني - الجولة 11

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أوجسبورج - هامبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد منير العتيبي بايرن ميونخ - فرايبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد فهد عريشي دورتموند - شتوتجارت 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات MBC Action عبد العزيز الزيد شاهد هايدنهايم - مونشنجلادباخ 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد فولفسبورج - باير ليفركوزن 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد أنيس السحباني كولن - فرانكفورت 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات MBC Action عبدالله الشهري شاهد

الدوري الفرنسي - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق لانس - ستراسبورج 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Xtra 1 HD محمد نضال رين - موناكو 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD أحمد عبده باريس سان جيرمان - لوهافر 23:05 السعودية، 00:05 الإمارات beIN SPORTS 1 HD عامر الخوذيري

دوري أبطال إفريقيا - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق يانج أفريكانز - الجيش الملكي 15:00 مصر، 14:00 المغرب beIN Xtra 1 محمد بركات صن داونز - سانت إيلوا لوبوبو 15:00 مصر، 14:00 المغرب beIN Xtra 2 أحمد سوكو الأهلي - شبية القبائل 18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN SPORTS 5 HD خليل البلوشي الترجي - الملعب المالي 18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN SPORTS 8 HD عصام الشوالي نهضة بركان - باور ديناموز 18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN SPORTS 2 HD جواد بدة بيراميدز - ريفرز يونايتد 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN SPORTS 7 HD محمد فوزي

دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق العربي - العروبة 15:10 السعودية، 16:10 الإمارات تطبيق ثمانية سلطان الحربي العلا - جدة 15:35 السعودية، 16:35 الإمارات تطبيق ثمانية أحمد المنتشري الجبيل - أبها 17:25 السعودية، 18:25 الإمارات تطبيق ثمانية هيثم طحطوح

الدوري المصري - الجولة 14