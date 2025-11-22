top-scorers-egypt
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2025-2026

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز في منافسات موسم 2025-2026...

انطلقت النسخة 67 من الدوري المصري الممتاز في 7 أغسطس 2025، بمشاركة العديد من الفرق القوية وعلى رأسهم الأهلي، الزمالك، وبيراميدز وغيرهم، ليتنافسوا في موسم الجميع يتوقع له أن يكون مليئًا بالإثارة والحماس.

نجح إمام عاشور، في تحقيق لقب هداف الدوري المصري، الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي، وناصر منسي، نجم الزمالك، وغيرهم من النجوم.

وبوجود كوكبة من النجوم في فرق الدوري المصري، من المنتظر أن نكون على موعد مع نسخة قوية مليئة بالإثارة والأهداف، وسيكون فيها الصراع على لقب هداف المسابقة مشتعلًا كما هو العادة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2025-2026.

المركزاللاعبعدد الأهداف
1صلاح محسن - المصري5
=2محمود حسن تريزيجيه - الأهلي4
=2ناصر ماهر - الزمالك4
=2عبد الرحيم دغموم - المصري4
=2عمر الساعي - المصري4
=2صديق أوجولا - سيراميكا كيلوباترا4
=2أسامة فيصل - البنك الأهلي4
=2أحمد ياسر ريان - البنك الأهلي4
=2أحمد فاروق - وادي دجلة4
=10محمد السيد شيكا - كهرباء الإسماعيلية3
=10نيتس جراديشار - الأهلي3
=10بابي بادجي - سموحة3
=10عدي الدباغ - الزمالك3
=10شيكو بانزا - الزمالك3
=10نجيب شكري - المقاولون العرب3
=10أحمد حامد شوشة - غزل المحلة3
=10منذر طمين - المصري3
=10فادي فريد - الاتحاد السكندري3
=10أحمد سيد زيزو - الأهلي3
=10محمود دياسطي - وادي دجلة3
=10فرانك بولي - وادي دجلة3
=10أحمد عاطف - زد3
=10إبراهيم عبد الحكيم - حرس الحدود3
=10علي سليمان - كهرباء الإسماعيلية3
=25وليد الكرتي - بيراميدز2
=25إبراهيم ماييلي - بيراميدز2
=25محمد ناصر - إنبي2
=25منذر طمين - المصري2
=25عمرو السولية - سيراميكا كليوباترا2
=25رجب نبيل - سيراميكا كليوباترا2
=25محمد الشيبي - بيراميدز2
=25بدر موسى - بتروجيت2
=25صامويل أمادي - سموحة2
=25إسماعيل أورو أجورو - طلائع الجيش2
=25محمد شريف حتحوت - إنبي2
=25حسام حسن - مودرن سبورت2
=25عبد الله السعيد - الزمالك2
=25إيفرتون - بيراميدز2
=25أحمد العجوز - إنبي2
=25محمد حمدي زكي - حرس الحدود2
=25محمد شريف - الأهلي2
=25محمد عمار - الإسماعيلي2
=25أشرف بن شرقي - الأهلي2
=25علي فوزي - مودرن سبورت2
=25عبدالله محمد - الإسماعيلي2
