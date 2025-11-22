انطلقت النسخة 67 من الدوري المصري الممتاز في 7 أغسطس 2025، بمشاركة العديد من الفرق القوية وعلى رأسهم الأهلي، الزمالك، وبيراميدز وغيرهم، ليتنافسوا في موسم الجميع يتوقع له أن يكون مليئًا بالإثارة والحماس.
نجح إمام عاشور، في تحقيق لقب هداف الدوري المصري، الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي، وناصر منسي، نجم الزمالك، وغيرهم من النجوم.
وبوجود كوكبة من النجوم في فرق الدوري المصري، من المنتظر أن نكون على موعد مع نسخة قوية مليئة بالإثارة والأهداف، وسيكون فيها الصراع على لقب هداف المسابقة مشتعلًا كما هو العادة.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2025-2026.
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2025-2026..
|المركز
|اللاعب
|عدد الأهداف
|1
|صلاح محسن - المصري
|5
|=2
|محمود حسن تريزيجيه - الأهلي
|4
|=2
|ناصر ماهر - الزمالك
|4
|=2
|عبد الرحيم دغموم - المصري
|4
|=2
|عمر الساعي - المصري
|4
|=2
|صديق أوجولا - سيراميكا كيلوباترا
|4
|=2
|أسامة فيصل - البنك الأهلي
|4
|=2
|أحمد ياسر ريان - البنك الأهلي
|4
|=2
|أحمد فاروق - وادي دجلة
|4
|=10
|محمد السيد شيكا - كهرباء الإسماعيلية
|3
|=10
|نيتس جراديشار - الأهلي
|3
|=10
|بابي بادجي - سموحة
|3
|=10
|عدي الدباغ - الزمالك
|3
|=10
|شيكو بانزا - الزمالك
|3
|=10
|نجيب شكري - المقاولون العرب
|3
|=10
|أحمد حامد شوشة - غزل المحلة
|3
|=10
|منذر طمين - المصري
|3
|=10
|فادي فريد - الاتحاد السكندري
|3
|=10
|أحمد سيد زيزو - الأهلي
|3
|=10
|محمود دياسطي - وادي دجلة
|3
|=10
|فرانك بولي - وادي دجلة
|3
|=10
|أحمد عاطف - زد
|3
|=10
|إبراهيم عبد الحكيم - حرس الحدود
|3
|=10
|علي سليمان - كهرباء الإسماعيلية
|3
|=25
|وليد الكرتي - بيراميدز
|2
|=25
|إبراهيم ماييلي - بيراميدز
|2
|=25
|محمد ناصر - إنبي
|2
|=25
|منذر طمين - المصري
|2
|=25
|عمرو السولية - سيراميكا كليوباترا
|2
|=25
|رجب نبيل - سيراميكا كليوباترا
|2
|=25
|محمد الشيبي - بيراميدز
|2
|=25
|بدر موسى - بتروجيت
|2
|=25
|صامويل أمادي - سموحة
|2
|=25
|إسماعيل أورو أجورو - طلائع الجيش
|2
|=25
|محمد شريف حتحوت - إنبي
|2
|=25
|حسام حسن - مودرن سبورت
|2
|=25
|عبد الله السعيد - الزمالك
|2
|=25
|إيفرتون - بيراميدز
|2
|=25
|أحمد العجوز - إنبي
|2
|=25
|محمد حمدي زكي - حرس الحدود
|2
|=25
|محمد شريف - الأهلي
|2
|=25
|محمد عمار - الإسماعيلي
|2
|=25
|أشرف بن شرقي - الأهلي
|2
|=25
|علي فوزي - مودرن سبورت
|2
|=25
|عبدالله محمد - الإسماعيلي
|2