جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2025-2026

تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2025-2026...

انطلقت النسخة 67 من الدوري المصري الممتاز في 8 أغسطس 2025، بمشاركة العديد من الفرق القوية وعلى رأسهم الأهلي، الزمالك، وبيراميدز وغيرهم، ليتنافسوا في موسم الجميع يتوقع له أن يكون مليئًا بالإثارة والحماس.

الأهلي، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 45 لقبًا، يدخل الموسم الجديد من الدوري المصري وعينه على الحفاظ على بطولته المفضلة التي حققها الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع بيراميدز.

على الجانب الآخر سيواصل بيراميدز، محاولاته لتحقيق لقبه الأول في المسابقة، ويستلح الزمالك بصفقات قوية لمصالحة الجماهير، وإعادة لقب الدوري لخزائن القلعة البيضاء.

وسنكون على موعد مع نسخة مثيرة هذا الموسم من الدوري المصري، بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، ليشارك هذا العام 21 فريقًا في الدوري.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

ترتيب الدوري المصري 2025-2026: سيراميكا يحلق في الصدارة

المرحلة الأولى:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1سيراميكا كليوباترا139221751229
2الأهلي126512013723
3الزمالك12642189922
4بيراميدز96211551020
5المصري125521811720
6وادي دجلة135531511420
7زد145541412220
8إنبي12471117419
9بتروجيت134631414018
10الجونة134631010018
11البنك الاهلي13382127517
12مودرن سبورت134541415-117
13غزل المحلة13210174316
14سموحة1237297216
15حرس الحدود133461017-713
16فاركو13265512-712
17طلائع الجيش14257719-1211
18المقاولون13175712-510
19الإسماعيلي13319716-910
20الاتحاد السكندري13229819-118
21كهرباء الإسماعيلية132291124-138

جدول مباريات الدوري المصري 2025-2026 - الجولة الرابعة عشرة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
فاركو - سيراميكاالسبت 22 نوفمبر 2025،
17:00 مصر، 18:00 السعودية		2-0 حرس الحدود
طلائع الجيش - إنبيالسبت 22 نوفمبر 2025،
20:00 مصر، 21:00 السعودية		1-1جهاز الرياضة العسكري
مودرن سبورت - البنك الأهليالسبت 22 نوفمبر 2025،
20:00 مصر، 21:00 السعودية		0-0السلام
الاتحاد - الجونةالأحد 23 نوفمبر 2025،
17:00 مصر، 18:00 السعودية		2-0ستاد الإسكندرية
بتروجيت - حرس الحدودالأحد 23 نوفمبر 2025،
20:00 مصر، 21:00 السعودية		1-3بتروسبورت
كهرباء الإسماعيلية - زدالأحد 23 نوفمبر 2025،
20:00 مصر، 21:00 السعودية		2-1ستاد الإسماعيلية
بيراميدز - المقاولون العربالثلاثاء 25 نوفمبر 2025،
17:00 مصر، 18:00 السعودية		 الدفاع الجوي
الأهلي - الإسماعيليالأربعاء 11 فبراير 2026،
17:00 مصر، 18:00 السعودية		 ستاد القاهرة الدولي
الزمالك - سموحةالخميس 12 فبراير 2026،
17:00 مصر، 18:00 السعودية		 ستاد القاهرة الدولي
المصري - وادي دجلةالخميس 12 فبراير 2026،
20:00 مصر، 21:00 السعودية		 استاد السويس الجديد
