جارديم .. هل تبحث عن عنق الزجاجة؟

المدرب البرتغالي أمام اختبار صعب

وضع لا يُحسد عليه يمر به المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، قبل ساعات من مواجهة فريقه الهلال أمام برسبوليس الإيراني، في دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، في ظل الغيابات وأيضًا موقفه مع ناديه.

سمعنا أخبارًا تقول بأن الآسيوية هي فرصة جارديم الأخيرة مع الهلال، وأخبار أخرى تؤكد على أن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة، وأن المدرب مستمر في منصبه حتى نهاية الموسم على الأقل.

دعونا نناقش الخبر بالعقل، أولًا إذا كانت فعلًا البطولة الآسيوية هي فرصة جارديم الأخيرة، فمنذ متى تتعامل إدارات الأندية الكبيرة بالقطعة مع مدربين كبار بحجم هذا المدرب البرتغالي؟، ثانيًا لدينا تساؤل آخر، هل الفترة الماضية كانت كافية لحصوله على فرصة كاملة لتنفيذ المشروع الذي يطمح له؟

جارديم خرج بتصريح مؤخرًا، أكد خلاله على أنه وافق على تدريب الهلال، لأن لديهم مشروع، فهو ليس مثل المدربين الذين يبحثون عن الأموال، ولكن لديه هدف محدد وهو بناء فريق قادر على تحقيق البطولات، فمن غير المعقول عدم إتاحة الفرصة الكاملة له لتنفيذ ما يريد تنفيذه مع الفريق.

الكل يتحدث عن عنق الزجاجة التي يبحث عنها جارديم للخروج منها، ولكن أرى أن نادي الهلال أمام فرصة كبيرة يجب أن لا يضيعها من يديه، وهي وجود مدرب كبير قادر على بناء فريق جديد ينافس على البطولات، ويستطيع السيطرة على منصات التتويج خلال السنوات القادمة.

الأمر لا يحتاج لضغط على جارديم، لأن الهلال يعاني من غيابات مؤثرة جدًا، تتمثل في الثنائي ياسر الشهراني وعبد الله عطيف، بجانب عدم اكتمال جاهزية سالم الدوسري، الذي قد يشارك في وقت قليل جدًا في المباراة.

ومن منظور آخر، الكرة السعودية تحتاج السنوات القادمة لمدربين مثل جارديم، يستطيعوا التخطيط واكتشاف المواهب، كما فعل من قبل في فرنسا حينما اكتشف النجم كليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الحالي، والذي كان معه في صفوف موناكو الفرنسي.

وأكبر دليل على أن جارديم يعرف ما الذي يصنعه، هو أنه لم يتلفت لأي انتقادات بشأن طريقة لعب الهلال التي قام بتغييرها إلى 4-4-2، وأصر على طريقته لأنه يرى أنها هي المناسبة خلال الوقت الحالي، وهذا بالرغم من تذبذب النتائج محليًا خلال الفترة الأخيرة.

و7 مباريات ليس كفيلة بالحكم على أي مدرب، مهما كان اسمه ومكانته، فيجب حصوله على فرصته كاملة من أجل تجنب أي ضرر قد يطول الفريق.

يجب أن نتمتع بثقافة البناء بدلًا من البحث عن الهدم، لأن الدعم دائمًا ما يثمر عن أشياء إيجابية كثيرة، والمدرب البرتغالي له اسم كبير وأيضًا يمتلك الكثير في جعبته، علينا أن نساعده على إخراج كل ما لديه، وفي نهاية الموسم نستطيع أن نصدر أحكامنا.