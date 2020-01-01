بوكا جونيورز يرفض عرضًا من الشباب السعودي لضم مدافعه

الشباب ينوي تدعيم صفوفه بقوة قبل الموسم الجديد

يواصل نادي الشباب سعيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الدخول بقوة في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشباب قد نجح في ضم الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب إشبيلية من بداية الموسم الجديد، ليكون صفقة مدوية لليوث في الموسم المقبل.

ووفقًا لما نشرته قناة " TyC Sports"، أن نادي بوكا جونيورز تلقى عرضًا من نادي الشباب السعودي لضم مدافعه كارلوس إزكويردوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأشارت التقارير إلى أن عرض نادي الشباب لبوكا جونيورز وصل إلى 2 مليون دولار لضم اللاعب في الصيف من أجل دعم دفاعه.

وأكدت القناة أن النادي الأرجنتيني رفض العرض المقدم من إدارة الشباب، رغبة منهم في الحصول على مقابل مادي أكثر مما قدمه النادي السعودي.

ويسعى الشباب لتأمين دفاعه بسبب توتر العلاقة مع الجزائري جمال بلعمري مدافع الفريق في الفترة الأخيرة منذ استئناف الدوري السعودي بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.