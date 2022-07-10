بسعادة غامرة.. رافينيا شوهد في برشلونة وإعلان الصفقة في خلال ساعات!

برشلونة بين التجديد لعثمان وشراء رافينيا..

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إتمام صفقة انتقال جناح فريق ليدز يونايتد رافينيا لصفوف نادي برشلونة في "الساعات المقبلة".

وكان النجم البرازيلي قد ابتعد عن الذهاب إلى الفريق الكتالوني بالأيام الماضية بعد الأنباء التي أشارت إلى رحيله لنادي تشيلسي، لكنه عاد مجددًا مع وكيله البرتغالي ديكو لبحث عرض البلوجرانا.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" فإن رافينيا يشعر بسعادة غامرة في الوقت الحالي، حيث شوهد اليوم في كتالونيا ومن المرجح أن يوقع العقود ويتم الإعلان عن الصفقة في خلال ساعات.

ماذا عن عرض برشلونة؟

أوضح التقرير أن برشلونة قد رفع من قيمة عرضه الأول الذي قدمه لليدز في وقت سابق، حيث كان النادي الكتالوني قد أرسل عرضًا بقيمة 40 مليون يورو.

لكن الحديث الآن حول 55 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات اعتمادًا على أداء الجناح البرازيلي مع البلوجرانا، وهو ما حدث بسبب دخول تشيلسي في الصفقة وتقديم عرضًا بلغ قيمته 75 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن لاعب برشلونة السابق، ووكيل رافينيا، النجم البرتغالي ديكو، لعب دورًا هامًا للغاية في إتمام الصفقة لصالح فريقه.

كما أن رافينيا لم يدرج إلى قائمة فريق ليدز المسافرة إلى أستراليا في الفترة التحضيرية الحالية للموسم الجديد، مما يؤكد على رحيله من النادي في الوقت الراهن.

فيما قال الصحفي جيرارد روميرو إن كل شيء قد تم بالفعل، لكن برشلونة ينتظر "الرافعة الاقتصادية الثانية" حتى يستطيع تسجيل اللاعب، ومن ثم يعلن عن الصفقة الجديدة.

ماذا عن عثمان ديمبيلي؟

بحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن عثمان بات قريبًا للغاية من تمديد تعاقده مع نادي برشلونة، وهو الأمر الذي يثير الدهشة في نفس الوقت الذي تشير فيه الأنباء إلى قدوم رافينيا.

لأن وضع برشلونة المادي لا يسمح بقبول الثنائي في نفس الوقت، إلا إذا تراجع البلوجرانا عن صفقة روبرت ليفاندوفسكي، وهو الهدف الأول للفريق الكتالوني في السوق الحالي.

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