بديل موري .. النصر يفاوض مدافع مارسيليا السابق

هل ينجح جارسيا في إقناع جونزاليس بالانضمام إلى النصر؟

ما زالت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، تبحث عن تدعيم صفوف الفريق، خاصة على المستوى الدفاعي بعد رحيل الأرجنتيني فونيس موري عن صفوف الفريق.

من هو بديل فونيس موري بالنصر؟

أكد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، على أن نادي النصر لديه الرغبة في التعاقد مع المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس، لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي السابق.

وأشار الموقع إلى أن رودي جارسيا المدير الفني للنصر، يتفاوض بنفسه مع جونزاليس من أجل إقناعه بالموافقة على الانتقال إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جارسيا يريد ضم جونزاليس لاعب مارسيليا السابق، لتدعيم خط دفاع الفريق، ولكن اللاعب لديه الرغبة في البقاء بأوروبا، وفي نفس الوقت لم يغلق الباب أمام مستقبله.

من هو ألفارو جونزاليس هدف النصر؟

جونزاليس صاحب الـ32 عامًا، انتقل لصفوف نادي مارسيليا عام 2020 قادمًا من نادي فياريال الإسباني، لينتهي عقده في أغسطس الجاري ويصبح لاعبًا حرًا.

ألفارو بدأ مسيرته عام 2003 مع نادي رسينج سانتاندير، ولعب في نادي ريال سرقسطة وإسبانيول، قبل الانتقال إلى فياريال الذي لعب له حتى 2020، قبل انتقاله إلى نادي مارسيليا.

ويرغب نادي النصر في التعاقد مع جونزاليس، من أجل تعويض رحيل الأرجنتيني فونيس موري الذي رحل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بسبب عدم قناعة جارسيا بقدراته.