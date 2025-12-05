بث مباشر: شاهد مباراة عمان والمغرب في كأس العرب 2025

عمان × المغرب

مباشر لحظة بلحظة

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة عمان والمغرب في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

المغرب انتصرت في الجولة الأولى على جزر القمر بنتيجة 3-1، بينما خسر المنتخب العماني أمام السعودية بهدفين لهدف، لذلك الإثارة متوقعة من الطرفين في المواجهة المرتقبة

ما القنوات الناقلة لمباراة عمان والمغرب في كأس العرب 2025

تشكيل عمان ضد المغرب في كأس العرب 2025

التشكيل: 4-3-3



ابراهيم المخيني

مصعب الشقصي - احمد الخميسي - ثاني الرشيدي - يوسف المالكي

عبدالله فواز - حارب السعدي - مصعب المعمري

جميل اليحمدي - عصام الصبحي - ناصر الرواحي

تشكيل المغرب ضد عمان في كأس العرب 2025