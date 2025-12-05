مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة عمان والمغرب في كأس العرب 2025

شاهد البث المباشر بالفيديو مباراة عمان والمغرب في كأس العرب 2025

عمان × المغرب
مباشر لحظة بلحظة

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة عمان والمغرب في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

المغرب انتصرت في الجولة الأولى على جزر القمر بنتيجة 3-1، بينما خسر المنتخب العماني أمام السعودية بهدفين لهدف، لذلك الإثارة متوقعة من الطرفين في المواجهة المرتقبة

ما القنوات الناقلة لمباراة عمان والمغرب في كأس العرب 2025

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS HDعصام الشوالي
قنوات الكأسخالد الغول
منتصر الأزهري
أبو ظبي الرياضية 1بلال علام
MBC مصر 2عصام عبده
MBC 5نور الدين آيت علي
 الشارقة الرياضيةموسى عيد
دبي الرياضية 1عمر الطنيجي
stc tv
الكويت الرياضيةراشد الدوسري
شاشامحمد حسين

تشكيل عمان ضد المغرب في كأس العرب 2025

التشكيل: 4-3-3

ابراهيم المخيني
مصعب الشقصي - احمد الخميسي - ثاني الرشيدي - يوسف المالكي
عبدالله فواز - حارب السعدي - مصعب المعمري
جميل اليحمدي - عصام الصبحي - ناصر الرواحي

تشكيل  المغرب ضد عمان في كأس العرب 2025


الخطة 4-3-1-2

المهدي بنعبيد
محمد بولاكسوت - مروان سعدان- سفيان بوفتيني - حمزة الموساوي
وليد الكرتي - أنس باش - محمد  حريمات
محمد زحزوح
كريم البركاوي - عبد الرزاق حمد الله

