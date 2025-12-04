مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة سوريا وقطر في كأس العرب 2025

شاهد البث المباشر بالفيديو مباراة سوريا وقطر في كأس العرب 2025

سوريا × قطر
مباشر لحظة بلحظة

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة سوريا وقطر في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

سوريا انتصرت في الجولة الأولى على تونس بهدف نظيف، بينما خسر المنتخب القطري أمام فلسطين، لذلك الإثارة متوقعة من الطرفين في المواجهة المرتقبة

ما القنوات الناقلة لمباراة سوريا وقطر في كأس العرب 2025

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS HDحسن العيدروس
قنوات الكأسأحمد الطيب
منتصر الأزهري
أبو ظبي الرياضية 1عيسى الحربين
 الشارقة الرياضيةموسى عيد
دبي الرياضية 1عبدالحميد الجسمي
stc tv
الكويت الرياضيةجعفر الصليح
شاشاعلي دراج

تشكيل سوريا ضد قطر في كأس العرب 2025

التشكيل: 4-4-2

الياس هداية
عبدالله الشامي - أحمد فقا - عبد الرزاق المحمد - زكريا حنان
إلمار أبراهام - محمد عنز
محمد الحلاق - أنطونيو يعقوب - محمود المواس
عمر خربين

تشكيل  قطر ضد سوريا في كأس العرب 2025


الخطة 3-5-2

مشعل برشم
عيسى لاي – طارق سلمان - آل هاشمي آل حسين
جاسم جابر - عبدالعزيز حاتم - محمد مناعي - محمد وعد - همام الأمين
أكرم عفيف - إدميلسون جونيور

