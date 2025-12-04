بث مباشر: شاهد مباراة سوريا وقطر في كأس العرب 2025

سوريا × قطر

مباشر لحظة بلحظة

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة سوريا وقطر في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

سوريا انتصرت في الجولة الأولى على تونس بهدف نظيف، بينما خسر المنتخب القطري أمام فلسطين، لذلك الإثارة متوقعة من الطرفين في المواجهة المرتقبة

ما القنوات الناقلة لمباراة سوريا وقطر في كأس العرب 2025

تشكيل سوريا ضد قطر في كأس العرب 2025

التشكيل: 4-4-2



الياس هداية

عبدالله الشامي - أحمد فقا - عبد الرزاق المحمد - زكريا حنان

إلمار أبراهام - محمد عنز

محمد الحلاق - أنطونيو يعقوب - محمود المواس

عمر خربين

تشكيل قطر ضد سوريا في كأس العرب 2025