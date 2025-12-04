بث مباشر: شاهد مباراة سوريا وقطر في كأس العرب 2025

سوريا × قطر
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة سوريا وقطر في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.
سوريا انتصرت في الجولة الأولى على تونس بهدف نظيف، بينما خسر المنتخب القطري أمام فلسطين، لذلك الإثارة متوقعة من الطرفين في المواجهة المرتقبة
ما القنوات الناقلة لمباراة سوريا وقطر في كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|beIN SPORTS HD
|حسن العيدروس
|قنوات الكأس
|أحمد الطيب
|منتصر الأزهري
|أبو ظبي الرياضية 1
|عيسى الحربين
|الشارقة الرياضية
|موسى عيد
|دبي الرياضية 1
|عبدالحميد الجسمي
|stc tv
|الكويت الرياضية
|جعفر الصليح
|شاشا
|علي دراج
تشكيل سوريا ضد قطر في كأس العرب 2025
التشكيل: 4-4-2
الياس هداية
عبدالله الشامي - أحمد فقا - عبد الرزاق المحمد - زكريا حنان
إلمار أبراهام - محمد عنز
محمد الحلاق - أنطونيو يعقوب - محمود المواس
عمر خربين
تشكيل قطر ضد سوريا في كأس العرب 2025
الخطة 3-5-2
مشعل برشم
عيسى لاي – طارق سلمان - آل هاشمي آل حسين
جاسم جابر - عبدالعزيز حاتم - محمد مناعي - محمد وعد - همام الأمين
أكرم عفيف - إدميلسون جونيور