قطر × فلسطين

مباشر لحظة بلحظة

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لحفل افتتاح كأس العرب 2025 ومباراة قطر وفلسطين في إطار مباريات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في كأس العرب 2021 على استاد أحمد بن علي.

يطمح الفريقان في دخول المسابقة بأقوى شكل ممكن، في ظل الندية الكبيرة التي تتسم بها اللقاءات العربية العربية.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب 2025

تشكيل منتخب قطر ضد فلسطين في كأس العرب 2025

التشكيل: 3-4-3

محمود أبو ندى

لوكاس مينديز – أيوب العلوي - آل هاشمي آل حسين

محمد المناعي - عاصم ماديبو - أحمد فتحي - سلطان البريك

أحمد علاء الدين - أكرم عفيف - محمد خالد جودة



تشكيل منتخب فلسطين ضد قطر في كأس العرب 2025

الخطة: 4-3-3

رامي حمادة

محمد صالح، ميلاد تيرمانيني، وجدي نيهان، عميد محاجنة

حامد حمدان، مصطفى زيدان، تامر صيام

زيد القنبر، إيميليو سابا، مصعب البطاط