بث مباشر: شاهد مباراة قطر وفلسطين في افتتاح كأس العرب 2025

شاهد البث المباشر بالفيديو افتتاح كأس العرب 2025 ومباراة قطر وفلسطين

قطر × فلسطين
مباشر لحظة بلحظة

شاهد حفل افتتاح كأس العرب ومباراة قطر وفلسطين من المصدر من هنا

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لحفل افتتاح كأس العرب 2025 ومباراة قطر وفلسطين في إطار مباريات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في كأس العرب 2021 على استاد أحمد بن علي.

يطمح الفريقان في دخول المسابقة بأقوى شكل ممكن، في ظل الندية الكبيرة التي تتسم بها اللقاءات العربية العربية.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب 2025

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS HDعلي سعيد الكعبي
قنوات الكأسخليل البلوشي
سمير اليعقوبي
أبو ظبي الرياضية 1عيسى الحربين
دبي الرياضية 1أحمد الشحي
الكويت الرياضيةراشد الدوسري
شاشافهد العتيبي

تشكيل منتخب قطر ضد فلسطين في كأس العرب 2025

التشكيل: 3-4-3

 محمود أبو ندى
لوكاس مينديز – أيوب العلوي - آل هاشمي آل حسين
محمد المناعي - عاصم ماديبو - أحمد فتحي - سلطان البريك
أحمد علاء الدين - أكرم عفيف - محمد خالد جودة

تشكيل منتخب فلسطين ضد قطر في كأس العرب 2025

الخطة: 4-3-3

رامي حمادة
محمد صالح، ميلاد تيرمانيني، وجدي نيهان، عميد محاجنة
حامد حمدان، مصطفى زيدان، تامر صيام
زيد القنبر، إيميليو سابا، مصعب البطاط

