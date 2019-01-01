كوتينيو: هذا اللاعب ساعدني كثيرًا في بدايتي مع بايرن ميونخ

كوتينيو يكشف عن حصوله على الكثير من المساعدة خلال بداية مشواره مع فريق بايرن ميونخ قادمًا من برشلونة عن طريق تياجو ألكنتارا نجم البلوجرانا السابق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف فيليبي كوتينيو لاعب فريق برشلونة المعار لصفوف بايرن ميونخ عن نيله الكثير من المساعدة خلال الفترة الماضية عن طريق زميله الإسباني تياجو ألكنتارا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كوتينيو نقلتها على لسانه صحيفة "بيلد"، وأكد خلالها أن التواصل كان صعبًا بالنسبة له في الأيام الأولى.

وقال كوتينيو: "تياجو برازيلي ويتحدث البرتغالية وساعدني كثيرًا خلال أول أيامي هنا خاصة على مستوى التواصل مع زملائنا في الفريق".

بالاك يتوقع انتقال سهم لايبزيج إلى بايرن ميونخ الصيف المقبل

وأكمل: "اللغة الألمانية صعبة للغاية لكنني قررت أن أحاول تعلمها بعض الشيء، وأيضًا هناك أكثر من شخص يتحدث البرتغالية هنا وذلك يساعدني".

وكان كوتينيو قد انضم لصفوف بايرن ميونخ قادمًا من برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط وبوجود بند يسمح له بالاستمرار مقابل مبلغ مادي محدد مسبقًا".

جدير بالذكر أن تياجو ألكنتارا أيضًا كان قد انضم لبايرن ميونخ قبل سنوات مقابل كسر الشرط الجزائي في تعاقده مع الفريق الكتالوني.