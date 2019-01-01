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بارتوميو يتدخل لإقناع نجوم برشلونة بصفقة جريزمان

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FC Barcelona
تقارير صحفية إسبانية تؤكد تدخل جوزيه ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة لإقناع نجوم النادي بصفقة أنطوان جريزمان.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن رئيس نادي برشلونة جوزيه ماريا بارتوميو قد تدخل مؤخرًا من أجل إقناع نجوم الفريق بصفقة ضم أنطوان جريزمان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني، والتي أكدت أن الرئيس يثق في قدرة جريزمان السريعة على التأقلم مع برشلونة.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن نجوم برشلونة غير مقتنعين بجدوى التوقيع مع جريزمان في الوقت الحالي، مع حاجة الفريق لمهاجم صريح.

وذكرت الصحيفة نفسها بالأمس أن أسماءً كبيرة في صفوف الفريق الكتالوني تعارض الصفقة وتراها غير مجدية، وهو ما وضع المدرب إرنيستو فالفيردي في حيرة، حيث يعد من الداعمين لفكرة التوقيع مع اللاعب الفرنسي.

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ويمر برشلونة بفترة تخبط كبيرة مؤخرًا عقب وداع بطولة دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي أمام خصمه ليفربول رغم الفوز في الذهاب بثلاثية نظيفة.

جدير بالذكر أن جريزمان كان قد أعلن بشكل رسمي عن رحيله عن صفوف فريقه أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الجاري.

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