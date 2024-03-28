أصلح خطأه .. برشلونة يُدرج نجم الشباب ضمن قائمة أساطيره

اللاعب شكر ناديه السابق على تلك اللفتة الجميلة

SHAHID

أصلح نادي برشلونة خطأه وأدرج اسم نجم وسط الشباب الجديد، إيفان راكيتيتش، ضمن قائمة أساطيره عبر موقعه الرسمي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الموقع الرسمي للنادي الإسباني أدرج قائمة من اللاعبين تحت عنوان "اللاعبون التاريخيون"، وقد خلت بداية من 5 نجوم سجلوا في المباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا، وهم جوليانو بيليتي وبيدرو رودريجز وديفيد فيا ونيمار وراكيتيتش.

هذا الأمر أنتج ردود فعل غاضبة من النادي الكتالوني، لكنه سُرعان ما تدارك خطأه بعد عدة أسابيع وأدرج الخماسي في القائمة وضمنهم النجم الكرواتي الذي لعب للفريق بين عامي 2014 و2020.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

اللاعب المنضم للشباب بداية الموسم الجاري شكر ناديه السابق عبر السوشيال ميديا، إذ كتب على منصة إكس "يا له من شرف أن أنضم لقائمة أساطير هذا النادي المميز جدًا وبجانب الأسماء الكبيرة التي ارتدت قمصانه".

أضاف "أود أن أشكر برشلونة على إيمانه بي صيف 2014، وكذلك الرئيس والفريق وجميع زملائي وكل مشجعي البارسا على دعمهم لي وجميع اللحظات التي عشناها معًا".

SHAHID