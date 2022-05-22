إنجاز عربي تاريخي في الدوري الإسباني .. بونو يتوج بجائزة زامورا

توج المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية بجائزة زامورا لأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني عن موسم 2021-22.

بونو تمكن من التفوق على البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد الذي احتل المركز الثاني في الجائزة.

ما هي جائزة زامورا؟

جائزة زامورا، هي جائزة تمنح في نهاية كل موسم من الدوري الإسباني لأقل حارس مرمى تلقت شباكًا أهدافًا في منافسات "لا ليجا".

وتنظم صحيفة "ماركا" الإسبانية الجائزة من عام 1958، وتمنح لأقل حارس مرمى من حيث تلقي الأهداف، شريطة أن يشارك في 28 مباراة على الأقل لمدة لا تقل عن 60 دقيقة في كل مباراة.

وسُميت الجائزة بهذا الاسم نسبة إلى ريكاردو زامورا، أسطورة حراسة المرمى في إسبانيا، والذي لعب بألوان برشلونة وريال مدريد وإسبانيول خلال مسيرته.

كيف توج ياسين بونو بالجائزة؟

توج ياسين بونو بجائزة زامورا في موسم 2021-22 بعد أن تلقت شباكه 24 هدفًا في 31 مباراة خاضها خلال الموسم، بنسبة 0.77%.

وتفوق بونو بذلك على كورتوا، الذي تلقت شباكه 29 هدفًا في 36 مباراة، بنسبة 0.81%.

واحتل جيرونيمو رولي حارس مرمى نادي فياريال المركز الثالث في الترتيب، بعد أن تلقت شباكه 28 هدفًا في 32 مباراة، بنسبة 0.88%.

لماذا يعد إنجاز بونو تاريخيًا؟

أصبح ياسين بونو أول حارس مرمى عربي في التاريخ يتوج بجائزة زامورا كأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني.

لكن بونو ليس الأول إفريقيًا، حيث سبقه الكاميروني جاك سونجو إلى الجائزة في موسم 1996-1997، مع نادي ديبورتيفو لاكورونيا.

اقرأ أيضًا ..

أداء صلاح البطولي غير كافٍ .. ردود أفعال خسارة ليفربول للدوري

تشكيل الموسم في الليجا | حضور طاغٍ للريال ومساهمة ضئيلة من برشلونة!

جول إنسايدر | أسطول سيارات ميسي .. تفوق في مزاد على رونالدو!