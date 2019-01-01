الهلال يسبق النصر والاتحاد في الصراع على مهاجم القادسية

المفاوضات تسير على ما يرام

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

كشفت تقرير متداولة في بعض الصحف المحلية السعودية، عن اقتراب إدارة الهلال من الحصول على خدمات مهاجم القادسية هارون كمارا، المصنف ضمن جيل مواليد المملكة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة الزعيم بقيادة فهد بن نافل، تقدمت بعرض رسمي لشراء المهاجم الشاب من القادسية، وإلى الآن تسير المفاوضات بين الناديين بشكل جيد.

وأبلى صاحب الـ21 عامًا بلاءًا حسنًا مع ناديه الموسم الماضي، وهو ما جعله هدفًا لجُل كبار الدوري، أبرزهم الاتحاد والنصر، قبل أن ينضم لهما الهلال، لكن بحسب مصدر المعلومة، فقط رغبة مدرب القادسية في بقاء مهاجمه الشاب، هي ما تعيق انضمامه لأحد الكبار.

هل توقعتكم تسجيل رياض محرز قبل تسديده للركلة الحرة🤔#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/wfkxwShHDi — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 14, 2019

ورغم هبوط القادسية للقسم الأدنى، إلا أن هاورن عبر عن نفسه كما ينبغي، بتسجيل سبعة أهداف، في الموسم الذي ختمه فريقه في المركز الرابع عشر، ما تسبب في هبوطه هذا الموسم.

ويسعى الزعيم لتدعيم صفوفه بصفقات جديدة، لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي، عندما فرط في لقب الدوري، بنتائج سلبية في الجولات الأخيرة، على إثرها قفز العالمي إلى الصدارة، ولم يتخل عنها إلى أن تّوج باللقب بفارق نقطة عن جاره العاصمي.