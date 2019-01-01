سعود آل سويلم: الهلال لا ينتصر على كبير الرياض

النصر يفرض سيطرته على الزعيم في السنوات الأخيرة

وف سعود آل سويلم؛ رئيس نادي النصر السعودي السابق، العالمي بكبير الرياض، هنئًا جماهيره بالفوز بديربي العاصمة أمام الهلال.

العالمي حول تأخره بهدف أمام الزعيم، سجله البرازيلي كارلوس إدواردو، إلى فوز بثنائية، أحرزها المغربي عبد الرزاق حمد الله، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

حمد الله: على الهلال أن يعلم مع من يلعب.. نحن النصر

وكتب آل سويلم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك لجماهير كبير الرياض هذا الانتصار.. عامان بلا فوز على كبيرها".

الأزرق لم ينجح في تحقيق أي فوز أمام النصر منذ 26 أكتوبر عام 2017، عندما هزمه وقتها بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

منذ ذلك الحين، تقابل قطبا الرياض أربع مرات، تعادلا مرتين بنتيجة 2-2، وفاز العالمي في مباراتين 3-2 و2-1.

ألف مبروك لجماهير كبير الرياض هذا الانتصار.. عامين بلا فوز على كبيرها #دروس_كبير_الرياض — سعود آل سويلم (@SSuwailm) October 27, 2019

يذكر أن الفوز رفع رصيد العالمي إلى النقطة 14 في المركز الخامس من سبع مباريات، بينما خاض الزعيم ثماني مباريات، ويتصدر جدول الترتيب بـ19 نقطة.