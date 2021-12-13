ألفيش: سأخوض التحدي الأهم في مسيرتي مع برشلونة!

أكد داني ألفيش نجم فريق برشلونة أن عودته في تلك المرحلة من تاريخ النادي تمثل التحدي الأصعب له في مسيرته الكروية.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة النادي الكتالوني أمام بوكا جونيورز البرازيلي في مباراة بطولة مارادونا الودية ضمن فاعليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وقال ألفيش: "لا تهم البطولة التي نلعب فيها، الأهم هو أن نحترم القميص الذي نمثله، أنا متحمس للمشاركة مع الفريق بعد كل تلك السنوات".

وأضاف: "سنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا من أجل الدفاع عن ذلك الشعار، وكل بطولة نخوضها نلعبها من أجل تاريخ ذلك النادي".

وأردف: "أنا هنا من أجل تقديم أقصى جهد لي لهذا النادي وذلك القميص، لقد حان موعد التحدي الأهم في مسيرتي الكروية".

وتضم قائمة برشلونة للمباراة 28 لاعبًا، أكثر من نصفهم من الشباب والفريق الثاني لكن يغيب عنها المغربي عبد الصمد الزلزولي.

جدير بالذكر أن المباراة ستقام مساء الثلاثاء ضمن فعاليات موسم الرياضي بعد مرور حوالي عام على وفاة أحد أبرز أساطير كرة القدم العالمية.







