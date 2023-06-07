الجميع ينتظر إعلان الهلال والنصر عن أولى صفقاتهما في الصيف الحالي

منذ ساعات واسم أحد نجوم منتخب السعودية، يرتبط بـ"الانتقال" إلى نادي الهلال، بل أن البعض زعم أنه وقع بالفعل على عقود الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

هذا اللاعب هو حسان تمبكتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ومنتخب السعودية، والذي قيل إنه سيكون أولى صفقات الهلال، في الوقت الذي ينتظر فيه الملايين، حسم الزعيم صفقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي اقترب جدًا من إنتر ميامي الأمريكي.

من ناحيته.. نفى الإعلامي الرياضي عماد الصائغ، توقيع تمبكتي، أو انتقاله إلى الزعيم الهلالي، خلال صيف العام الحالي؛ كما يردد البعض.

وكشف الصائغ عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن رفض الإدارة الشبابية، النظر في جميع العروض المقدمة للتعاقد مع تمبكتي، والظهير الأيسر متعب الحربي.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية أعلنت تقديم نادي النصر، عرضًا إلى الليث الشبابي؛ للتعاقد مع الحربي، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.