الحوسني: نعتذر لجماهير الشارقة ونعدهم بالأفضل

حارس مرمى نادي الشارقة يعتذر للجماهير بعد الهزيمة أمام الوصل

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اعتذر عادل الحوسني حارس مرمى نادي الشارقة الإماراتي لجماهير الفريق بعد الهزيمة أمام الوصل في بطولة الدوري.

وخسر الشارقة أمام الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدفين في قمة مواجهات الأسبوع الرابع والعشرين من منافسات الدوري الإماراتي.

وعقب المباراة، اعتذر حارس مرمى نادي الشارقة عادل الحوسني عن الهزيمة التي تكبدها الفريق اليوم مؤكدًا أنها لم تكن في الحسبان.

وقال الحوسني: "نتقهم أن الجماهير من حقها أن تغضب بسبب هزيمة كتلك في وقت حاسم من الموسم، وعلينا أن نعمل على تعويضها في المواجهات المقبلة"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ مايو ٢٠١٩

وتابع: "الجماهير من حقها أن تحزن، نعتذر لهم جميعًا وأعتذر لهم أنا بالنيابة عن زملائي، أتمنى أن يستمروا في دعمنا خلال المواجهات المقبلة"

وأضاف: "الدوري لا يزال في الملعب وسنعمل على إسعاد جماهيرنا في اللقاء القادم، ولا زلنا المرشحين الأبرز للفوز بلقب الدوري بنهاية الموسم"

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يذكر أن نادي الشارقة يحتل المركز الأول على سلم ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 53 نقطة، متفوقًا على الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة.