"التعامل مع الأهلي غريب!" .. يايسله يخرج عن صمته بعد الخسارة أمام الرياض

تصريحات ماتياس يايسله بعد خسارة الأهلي..

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هاجم الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، لجنة المسابقات بالرابطة السعودية المحترفة؛ بعد خسارة فريقه أمام الرياض، مساء اليوم الخميس.

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الأهلي خسر بهدف مقابل اثنين، أمام مستضيفه نادي الرياض، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

يايسله قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لا أريد أن أقول إن ابتعادنا عن خوض أي مواجهة رسمية، منذ فترة طويلة، بسبب تأجيل الكلاسيكو أمام الهلال، هو السبب في خسارتنا أمام الرياض؛ لكن التعامل معنا في هذا الملف، كان غريبًا جدًا".

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وكشف المدير الفني الألماني، عن أن "المسابقات" لم تأخذ رأي النادي الأهلي، عند تأجيل كلاسيكو الهلال؛ قائلًا: "في أوروبا يتم تعديل مواعيد المباريات؛ ولكن بموافقة جميع الأطراف".

وعن أداء نجوم الراقي أمام الرياض.. أوضح يايسله أنه حفزهم قبل المباراة؛ بضرورة الفوز من أجل الحفاظ على المركز الثالث، المؤهل إلى بطولة "النخبة الآسيوية"، الموسم الرياضي القادم.

واعتبر ماتياس يايسله، أن ما قدمه نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يكن كافيًا أبدًا، لتحقيق الفوز؛ خاصة أن الرياض، لعب بانضباط تكتيكي كبير للغاية.

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