البكيري يزلزل قضية حمد الله .. شكك بالدليل في الأدلة الجنائية ولجنة الاحتراف

الإعلامي يرى أن تسريب التحقيقات جاء لصالح العميد

يرى الإعلامي الرياضي محمد البكيري أن تسريب أوراق التحقيقات في قضية نادي النصر السعودي ضد نادي الاتحاد ومهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، جاءت لصالح العميد، واضعًا يده على بعض النقاط التي تكشف العوار فيما استندت عليه لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، لإصدار قراراتها ضد العميد.

ما هي قصة التسريبات؟

في أوائل أغسطس الجاري، أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قراراتها في شكوى النصر ضد الاتحاد والمهاجم المغربي، التي اتهم بها حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للعميد، ومشعل السعيد؛ إداري فريق الكرة بالنادي الجداوي السابق، بالتفاوض مع اللاعب خلال فترة سريان عقده مع العالمي.

اللجنة قررت إيقاف حمد الله والبلوي وتغريمهما، مع حرمان الاتحاد من الصفقات لفترة انتقالات واحدة، وإيقاف السعيد لعدة أشهر. (طالع التفاصيل)

وخلال الساعات الماضية، تم تسريب جزء مما جرى في التحقيقات مع أطراف القضية، وتداوله عدد من الإعلاميين بشكل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

التسريبات أظهرت محاولات حمد الله إقناع البلوي بالتفاوض بالطرق القانونية، لكن لم تفلح محاولاته. (طالع التفاصيل)

واتضح أن مسرب التسجيلات الصوتية التي اعتمد عليها النصر في القضية، هو اتحادي وصديق مقرب من حمد الله، لكن لم يمنحه العميد عمولته في الصفقة، فقرر الاعتراف بكل شيء.

كيف شكك البكيري في الأدلة الجنائية؟

"البكيري يشكك بالأدلة الجنائية" وسم تصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال الساعات الماضية، من قبل جمهور النصر، مطالبين الجهات المسؤولة بمحاكمة الإعلامي الرياضي.

السر وراء الوسم هي تغريدة كتبها البكيري، أوضح خلالها أن بعض النقاط في التحقيقات، إذ أشار لدخول حمد الله لجلسة التحقيق دون محامي خاص، بجانب دفعه للتوقيع على اعترافاته.

وكتب البكيري مرفقًا صورة التسريبات: "كلام مهم و خطير من دفوعات الاتحاد ..عن ما حدث للاعبه حمدالله عندما ذهب الى الأدلة الجنائية لمطابقة صوته. وتم توقيعه على اعتراف !!؟".

وأضاف: "كذلك اتضح ان الجوال الذي احضرته لجنة الاحتراف للادلة الجنائية هو جهاز كان يصور جهاز أخر بتصوير فيديو. وليس نفس الجوال الذي تم الاتصال منه!!؟".

كذلك أشار البكيري لعوار آخر في التحقيقات، إذ أنه حسب الوثائق المسربة فإن النصر قدم شكواه للجنة الاحتراف في 28 من مارس 2022، وفي اليوم نفسه، بدأت التحقيق مع مسلي آل معمر؛ رئيس النصر، وحمد الدوسري؛ الشخص الذي قدم التسجيلات لجهات التحقيق.

وتابع الإعلامي الرياضي في هذا الجانب: "خليكم معي وركزوا : في الوثيقة رقم 1 من تسريبات قرار لجنة الاحتراف يُظهر تاريخ تقديم النصر شكواه (2022/3/28).

"في الوثيقة رقم 2 تُظهر اجتماع اللجنة مع مسلي والدوسري، في نفس اليوم لأخذ افادتهم. كيف ومتى اجتمع ودرس اعضاء اللجنة الشكوى حتى يستئنسوا بإفادة الشاكي وشاهده حضوريا !!!؟".

وواصل: "منذ متى ولجنة الاحتراف سريعة في طلب أو قبول جلسات استماع للطرف الشاكي النصر وشاهده في نفس اليوم، وخلال ساعات من تقديم الشاكي لشكواه ؟ ولماذا معلومة مثل هذه لم يُخطر بها الطرف الاخر الاتحاد في مداولات القضية. فقط ظهرت عندما استلم حكم اللجنة؟ من مع من. ومن ضد من يالجنتنا".