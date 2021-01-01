أخبار الأهلي اليوم | مدرب جديد للمنافس الإفريقي .. ولاعب الأحمر لا يمانع الانتقال للزمالك

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 24 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 24 يناير 2021.

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مدرب الدحيل: مواجهة كأس الأمير إعداد جيد لمواجهة الأهلي بمونديال الأندية

أكد صبري لموشي، المدير الفني لفريق نادي الدحيل القطري، على أن مواجهة فريقه أمام الأهلي القطري، بدور الـ16 ضمن منافسات كأس أمير قطر، ستكون إعداد جيد لمواجهة الأهلي المصري بكأس العالم للأندية.

الأهلي سيواجه الدحيل في دور الربع نهائي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية، وذلك بعد القرعة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة السويسرية زيورخ. " اقرأ التفاصيل "

فايلر: رحيلي عن الأهلي مبكرًا كان صحيحًا وعانيت من عدم الحرية

يرى السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني السابق للأهلي المصري، أنه غير نادمًا على الرحيل المبكر عن تدريب الشياطين الحمر، مؤكدًا أن عائلته تأتي في المقام الأول بالنسبة له.

المدرب السويسري رحل في أكتوبر الماضي عن تدريب المارد الأحمر، لأسباب عائلية، بعدما حقق لقب الدوري المصري مع الفريق، وكان يواصل مشواره في دوري أبطال إفريقيا. " اقرأ التفاصيل "

منافس الأهلي يعين مدرب الإسماعيلي السابق مديرًا فنيًا

أعلن نادي سيمبا التنزاني، منافس الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، عن التعاقد مع الفرنسي ديديه جوميز، مدرب ناديي الإسماعيلي والمريخ السوداني السابق، مديرًا فنيًا للفريق.

جاء ذلك بعدما وجه سيمبا الشكر للمدرب البلجيكي سفين فاندينبروك مطلع شهر يناير الجاري، حيث تم تعيين مساعده سليماني ماتولا بشكل مؤقت.

لاعب الأهلي: لا مانع في الانتقال للزمالك

أكد عمرو جمال، مهاجم فريق النادي الأهلي، والمعار حاليًا لطلائع الجيش، على أنه لا يمانع في الانضمام لنادي الزمالك بنهاية عقده مع القلعة الحمراء.

جمال قال خلال تصريحات عبر برنامج "بي أون تايم": "في حالة نهاية عقدي مع الأهلي، لا مانع من البحث عن أفضل العروض، حتى لو كان بينهم الزمالك".