"ارحل يا ماجد" جماهير الأهلي تشهر البطاقة الحمراء في وجه النفيعي

عبرت جماهير النادي الأهلي عن غضبها تجاه ماجد النفيعي رئيس النادي، بسبب الحالة غير المرضية التي يمر بها الراقي هذا الموسم، في ظل اقترابه من منطقة الهبوط.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الطائي، بالجولة 24 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم السبت.

كيف عبرت جماهير الأهلي عن غضبها تجاه النفيعي؟

تداول عددًا من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا لبطاقات حمراء اللون، مكتوب عليها "ارحل يا ماجد، ليستخدمها الجمهور الحاضر مباراة الطائي.

يقوم عددًا من الجماهير الحاضرة بتوزيع الكروت الحمراء على الباقية التي ستحضر مباراة الفريق أمام الطائي، من أجل التعبير عن غضبهم تجاه إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي.

الجماهير حملت البطاقات ودخلت إلى ملعب المباراة من أجل إشهارها خلال المواجهة.

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توزيع بطاقات الآن في ملعب الأمير عبدالله الفيصل لجمهور الأهلي مكتوب ( ارحل يا ماجد )



!!!!!! 😳😳😳😳 pic.twitter.com/qYKMTqcYJc — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) March 12, 2022

لماذا تشعر جماهير الأهلي بغضب تجاه رئيس الأهلي؟

يقدم الأهلي موسمًا غير جيدًا بالمرة، حيث أصبح الفريق في موقف لا يُحسد عليه، حيث اقترب من منطقة الصراع على الهبوط، بسبب النتائج السلبية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني عشر بترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط، وذلك قبل مواجهة الطائي بالجولة 24.

جماهير الأهلي تحمل الإدارة المسؤولية في هذه النتائج غير الجيدة، بسبب التأخر في إقالة الألباني بيسنيك هاسي؛ المدير الفني للراقي، والإعلان عن التعاقد مع الأوروجواني روبرت سيبولدي، الذي لم يلقى ترحيبًا من جانب الجمهور.

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