أخبار الدوري السعودي: جارسيا يحسم مستقبل عسيري مع النصر والاتحاد يريد لاعب الفيصلي

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأحد 14 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 14 أغسطس 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 14 أغسطس 2022:

رودي جارسيا يحسم مستقبل عبد الفتاح عسيري من النصر

الاتحاد يدخل في مفاوضات لضم الصيعري من الفيصلي

بالاتفاق مع سانتو الاتحاد يوافق على إعارة لاعبيه

إيجالو جاهز للمشاركة مع الهلال من جديد

رودي جارسيا يحسم مستقبل عبد الفتاح عسيري من النصر

حسم الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لفريق نادي النصر، موقف عبد الفتاح عسيري صانع ألعاب الفريق، من الاستمرار مع العالمي خلال الموسم المقبل 2022-2023.

وبحسب الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، فإن عسيري سيستمر مع النصر، بناءً على رغبة جارسيا.

الاتحاد يدخل في مفاوضات لضم الصيعري من الفيصلي

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي الاتحاد في مفاوضات مع نادي الفيصلي، للتعاقد مع محمد الصيعري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" فإن إدارة الاتحاد تسعى لإيجاد بديل لفهد المولد في هجوم الفريق، واقتربت من حسم صفقة الصيعري.

بالاتفاق مع سانتو الاتحاد يوافق على إعارة لاعبيه

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن إدارة الاتحاد ستقوم بإعارة أكثر من لاعب، لضبط القائمة التي ستشهد تواجد 30 لاعبًا، ضمنهم 8 أجانب، بالإضافة إلى 5 لاعبين شباب.

وستقوم الإدارة بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي نونو سانتو، للاستقرار على اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية على سبيل الإعارة.

إيجالو جاهز للمشاركة مع الهلال من جديد

كشفت تقارير صحفية أن أوديون إيجالو، لاعب نادي الهلال، أصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق من جديد، بعد غيابه عن معسكر الفريق الخارجي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية، فإن المهاجم النيجيري حصل على العلامة الكاملة من المدرب رامون دياز للمشاركة في المباريات من جديد، بعد إنهاء برنامجه التأهيلي لغيابه عن معسكر إنجلترا بسبب قضية قانونية.