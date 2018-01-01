النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

إبعاد بوجبا، وخطط مورينيو لإسكات "الأنفيلد" مجددًا!

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
مورينيو يعرف جيدًا كيف يوقف هجوم ليفربول الناري..

تحليل | محمود عبد الرحمن | فيس بوك | تويتر

أتقن جوزيه مورينيو "تقويض" قدرات فريق المدرب يورجن كلوب في أنفيلد رود على مدار العامين الماضيين حين خرج مرتين بالتعادل السلبي، وهو ما يُعني أن المدرب البرتغالي يعي جيدًا كيف يوقف الهجوم الناري لليفربول.

في تلك المباراتين استخدم مورينيو نفس الأسلوب 4/2/3/1، لكن بعدة أفكار داخل أرض الميدان، خنقت ليفربول وجعلت صلاح لا يستطيع الوصول لشباك اليونايتد.

كيف يُكرر الأمر؟

اختيارات المحررين

 

1. إبعاد بوجبا عن التشكيلة الأساسية

Paul Pogba Manchester United 2018-19

يلعب ليفربول عادة بضغط متقدم والاعتماد على المرتدات السريعة والخاطفة، وإن خسرت الكرة في وسط ميدانك خلال بناء الهجمة قد يتم عقابك فورًا.

هذه هي أزمة مانشستر يونايتد الحقيقة مع بول بوجبا مؤخرًا، حيث انتقده مورينيو عقب مباراة ساوثامبتون التي انتهت 2/2 وقال “أعتقد لأننا فقدنا الكثير من الكرات في خط الوسط. لقد خسرنا الكثير من الكرات في الثلث الأخير. أعتقد أن هذا هو السبب الوحيد.”

هناك سبب وجيه لانتقادات مورينيو، ويكفي أن نقول أن بوجبا هو أكثر لاعب وسط خسارة للكرة في البريميرليج هذا الموسم (37 مرة)، وهذا الأمر إن تكرر مع ليفربول فالأمور لن تكون في صالح مانشستر يونايتد.

 

2. استغلال أزمة الجانب الأيمن لليفربول

Anthony Martial Kevin Mbabu Manchester United Old Boys Champions League 27112018

يُعاني ليفربول من أزمة دفاعية خاصة في مركز الظهير الأيمن بتأكد غياب ألكسندر أرنولد، وحتى المدافع الآخر الذي كان يُجيد اللعب في هذا المركز جو جوميز لن يلعب للإصابة كما يغيب جويل ماتيب.

الخيارات المرشحة أمام يورجن كلوب تتمثل في استخدام جيمس ميلنر أو فابينيو في مركز الظهير الأيمن، وهم لا يلعبون في هذا المركز عادة.

لذلك يجب على مورينيو استهداف الجانب الأيمن من دفاع ليفربول، خاصة عبر المتألق مؤخرًا انتوني مارسيال على الجانب الأيسر، وقدرته على المرور في موقف لاعب ضد لاعب، وهو ما قد يجعل صلاح حتى ملتزمًا بالعودة، كما يجب على لوكاكو أيضًا محاولات استغلال المساحات بين لوفرين والظهير الذي بجانبه.

 

3. التحول السريع للهجوم

Juan Mata Manchester United Fulham

على مورينيو أن يكون واقعيًا كعادته بمحاولة حرمان ليفربول من أي مساحات، لكن في المقابل فعليه علاج أحد أهم مشاكل مانشستر يونايتد والتي تتمثل في البطئ في الانتقال من الدفاع للهجوم والسبب في ذلك أيضًا كان كثرة خسارة الكرة خلال عملية بناء الهجمة.

للحصول على نتيجة إيجابية ضد ليفربول، يجب على اليونايتد أن يكون أسرع في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، وذلك سيأتي بقدرة على الخروج بالكرة، وربما في هذه الحالة يمكن الاستعانة بماتا في عمق الميدان.

 

تحييد صلاح ونقطة أخرى

Mohamed Salah Liverpool 2018-19

1. مورينيو أكثر مدرب لديه كيفية في تحييد صلاح اعتمادًا على مبدأ الزام الظهير بالبقاء أكثر في الخلف وعدم منح صلاح المساحة التي يُحبها بين الظهير وقلب الدفاع، وفي الأخير حرمان صلاح من قدمه اليسرى المفضلة.

2. ليفربول يُحاول دائمًا ترك الاستحواذ للمنافس وعقابه بالمرتدات واللعب بنسق سريع.. لكن مورينيو هو ملك قتل النسق السريع، مورينيو يكره التمريرات الكثيرة وتدوير اللعب ودائمًا ما يعاني أمام السيتي في هذا الأسلوب، لكنه يستطيع التعامل مع الفرق التي تلعب على المرتدات واللعب المباشر.

الموضوع التالي:
ماركوس يورينتي: الصافرات تجعل ريال مدريد فريقًا أضعف
الموضوع التالي:
رحلة بارما الدرامية من ظلام الرابعة لأضواء السيريي آه
الموضوع التالي:
أبطال أفريقيا - شبيبة الساورة يهزم اتحاد طنجة والوداد يقترب من التأهل
الموضوع التالي:
بالأرقام | ماذا قدم أليسون لليفربول قبل كلاسيكو مانشستر يونايتد؟
الموضوع التالي:
الكونفدرالية - النجم الساحلي والصفاقسي ونهضة البركان يقتربون من التأهل ونتائج سلبية للبقية
إغلاق