"أنتم تظلمون إيجالو .. لا تقارنوه مع تاليسكا"

اللاعبان أثارا الكثير من الجدل مؤخرًا

لم يكد يتوقف الجدل حول غياب تاليسكا عن معسكر النصر الإعدادي للموسم الجديد في إسبانيا، إلا وبدأ جدل آخر عن غياب أوديون إيجالو عن معسكر الهلال في إنجلترا.

الصحفي صالح المالكي طالب بفصل القضيتين عن بعضهما البعض وعدم مقارنة اللاعبين معًا لأنها تظلم المهاجم النيجيري.

لماذا غاب تاليسكا وإيجالو عن معسكر النصر والهلال؟

النصر تلقى خطابًا من تاليسكا يحمل اعتذاره عن الحضور للمعسكر الإعدادي في الموعد المحدد ويطلب تأجيل قدومه حتى الـ29 من يوليو الجاري لأسباب شخصية، وقد أكدت مصادر صحفية أن النادي فرض عليه عقوبة حسب اللوائح الداخلية.

العديد من الصور ومقاطع الفيديو انتشرت فيما بعد للنجم البرازيلي وهو يُحيي الحفلات في بلاده وهو ما أغضب الجمهور النصراوي ووجه اتهامات بعدم الالتزام واللامبالاة للاعب.

إيجالو على الجانب الآخر انتظم في معسكر الهلال الداخلي لكنه لم يستطع السفر مع الفريق إلى إنجلترا بسبب قضية بينه وبين طليقته الإيطالية، حيث تطلب الحصول على نصف ثروته.

المهاجم النيجيري يخشى من صدور قرار بمنعه من السفر حال دخل الأراضي البريطانية، ولذا تخلف عن المعسكر ويتدرب حاليًا في الرياض حتى يتم حل المشكلة بواسطة محاميه والإدارة القانونية في الهلال.

ماذا قال المالكي عن موقف اللاعبين؟

المالكي أكد في حديثه لبرنامج الحصاد الرياضي أن موقف اللاعبين مختلف تمامًا، وأن من الظلم مقارنتهما معًا والتعامل معهما كحالتين متشابهتين.

إذ قال "من الظلم مقارنة قضية إيجالو بقضية تاليسكا، لأننا هكذا نظلم إيجالو على حساب تاليسكا، مهاجم الهلال منضبط تمامًا لأنه متواجد مع الفريق منذ بداية المعسكر ومازال يتدرب حاليًا صباحًا ومساءً وتحت إشراف النادي، والأهم أن إدارة الهلال أوضحت تمامًا أن غياب اللاعب كان لأسباب قانونية ومشاكل عائلية خاصة بقضية ضده، وهنا لا حق لأحد أن يسأل عن تفاصيل تلك القضية لأنها أمر خاص باللاعب".

"تاليسكا حالة مختلفة لأنه لم يحضر المعسكر من البداية، وكل فترة ينشر مقطع فيديو لحفلاته يستفز الجماهير النصراوية، وقد ضرب بعرض الحائط العقوبة المفروضة عليه من إدارة النادي، والغريب أن إدارة النصر لم تتحدث أبدًا عن اللاعب وسبب غيابه".

أتم "الفارق الرئيسي بين القضيتين أن الهلال أوضح سبب غياب إيجالو تمامًا فيما لم يصدر النصر أي بيان ولم يتحدث بأي كلمة عن تاليسكا وسبب غيابه".

يُشار إلى أن النصر خاض اليوم أولى مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد، وخلالها تعادل مع لاس بالماس الإسباني 2-2.